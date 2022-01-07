07 Ocak 2022, Cuma

FUTBOL

SON DAKİKA - Burak Yılmaz corona virüsüne yakalandı!

Burak Yılmaz’dan üzücü haber! Sosyal medya hesabından duyurdu
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 Giriş Tarihi: 07.01.2022

Son dakika spor haberi - Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz'dan kötü haber geldi.

Tecrübeli golcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda corona virüsüne yakalandığını duyurdu. Burak, paylaşımında "Pozitif (+)" ifadesine yer verdi.

İşte o paylaşım:

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