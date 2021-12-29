29 Aralık 2021, Çarşamba

FUTBOL

Göztepe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Göztepe - Samsunspor maçı saat kaçta?
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.12.2021

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda Samsunspor'u konuk edecek. Kritik maçı Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Göztepe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Göztepe, sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Maç ile ilgii tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Göztepe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖZTEPE - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe - Samsunspor maçı 29 Aralık Çarşamba günü saat 18:30'te A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GÖZTEPE - SAMSUNSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Göztepe ile Samsunspor arasında oynanacak ZTK 5. tur maçında Arda Kardeşler düdük çalacak. Alpaslan Dedeş ile Ali Tuna, Arda Kardeşler'in yardımcıları olarak görev alacaklar. Çağdaş Altay ise maçın dördüncü hakemi olacak.

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