İzmir’in yeni incisi! Alsancak Stadyumu hayırlı olsun

İzmir ve Türk futbolunun en tarihi tesislerinden Alsancak Stadı'nda 7 yıllık hasret sona erdi. Depreme dayanıksız olduğu için yıkıldıktan sonra aynı yere yeniden yapılan Alsancak Stadyumu'nu Başkan Recep Tayyip Erdoğan açtı. Mustafa Denizli'nin adının verileceğini belirten Başkan Erdoğan, "Kulüpler bu stadı dostça kullanacak." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de depreme dayanıksız olduğu için yıkıldıktan sonra tekrar yaptırılan ve Mustafa Denizli'nin ismi verilen Alsancak Stadı'nın açılışını yaptı. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile diğer bakanların yanı sıra AK Parti Genel Başkan vekili Binali Yıldırım, Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in de katılımıyla stat kurdelesi kesildi. Başkan Erdoğan, açılış konuşmasında şunları kaydetti:

İNGİLİZLERDEN DAHA İYİ

"Herhangi bir sıkıntıya fırsat vermeden Altay ve Altınordu burayı birlikte, kardeşçe kullanacaklar. Zaten spor bu demek. Mustafa hoca diyor ki; 'aynen İngiliz statları gibi'. Bizim stadımız onlardan daha ileri. Bambaşka. Stattaki gençlik merkezinde kitaplarınızla birlikte olacaksınız, çalışmalarınızı da sürdüreceksiniz..." Kurdele kesimi sonrası stadı gezip fotoğraf çektiren Başkan Erdoğan'a Mustafa Denizli ile Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu forma hediye etti.

KONUTLAR TESLİM EDİLDİ

Öte yandan İzmir'de meydana gelen deprem sonrası inşa edilen 596 konut ve 145 iş yerinin tapuları, Erdoğan'ın katıldığı törenle depremzedelere teslim edildi. Erdoğan, "Bu konutlar, sözümüzün eri olduğumuzun son örneğidir" dedi.

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