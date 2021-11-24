24 Kasım 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Ödemiş Saraçoğlu Stadı'ndaki karşılaşma sırasında, İlçe Emniyet Müdürlüğünden bir polis, maçın orta hakemi Berk Çekal'a, ambulans helikopterin bir hastayı şehir merkezindeki hastaneye götürmek üzere sahaya ineceğini bildirdi.
Hakem, helikopterin havada görülmesi üzerine maçı 88. dakikada durdurdu. Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Abide O. (65), sahaya inen ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi.
Helikopterin sahadan ayrılmasının ardından yeniden başlayan karşılaşmayı ev sahibi ekip 9-2 kazandı.
İzmir'de sahaya helikopter indi!
İzmir'de Süper Amatör Lig E Grubu karşılaşmasında Ödemişspor ile Şirinyerspor karşı karşıya geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğünden bir polis, maçın orta hakemi Berk Çekal'a, ambulans helikopterin bir hastayı şehir merkezindeki hastaneye götürmek üzere sahaya ineceğini bildirdi.Hakem, helikopterin havada görülmesi üzerine maçı 88. dakikada durdurdu. Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Abide O. (65), sahaya inen ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi.
İzmir'de Ödemişspor ile Şirinyerspor futbol takımları arasında yapılan Süper Amatör Lig E Grubu karşılaşmasına, sahaya ambulans helikopterin inmesi nedeniyle ara verildi.
Ödemiş Saraçoğlu Stadı'ndaki karşılaşma sırasında, İlçe Emniyet Müdürlüğünden bir polis, maçın orta hakemi Berk Çekal'a, ambulans helikopterin bir hastayı şehir merkezindeki hastaneye götürmek üzere sahaya ineceğini bildirdi.
Hakem, helikopterin havada görülmesi üzerine maçı 88. dakikada durdurdu. Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Abide O. (65), sahaya inen ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi.
Helikopterin sahadan ayrılmasının ardından yeniden başlayan karşılaşmayı ev sahibi ekip 9-2 kazandı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri