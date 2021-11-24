24 Kasım 2021, Çarşamba

FUTBOL

İzmir'de sahaya helikopter indi!

İzmir’de sahaya helikopter indi!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.11.2021

İzmir'de Süper Amatör Lig E Grubu karşılaşmasında Ödemişspor ile Şirinyerspor karşı karşıya geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğünden bir polis, maçın orta hakemi Berk Çekal'a, ambulans helikopterin bir hastayı şehir merkezindeki hastaneye götürmek üzere sahaya ineceğini bildirdi.Hakem, helikopterin havada görülmesi üzerine maçı 88. dakikada durdurdu. Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Abide O. (65), sahaya inen ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi.

İzmir'de Ödemişspor ile Şirinyerspor futbol takımları arasında yapılan Süper Amatör Lig E Grubu karşılaşmasına, sahaya ambulans helikopterin inmesi nedeniyle ara verildi.

Ödemiş Saraçoğlu Stadı'ndaki karşılaşma sırasında, İlçe Emniyet Müdürlüğünden bir polis, maçın orta hakemi Berk Çekal'a, ambulans helikopterin bir hastayı şehir merkezindeki hastaneye götürmek üzere sahaya ineceğini bildirdi.

Hakem, helikopterin havada görülmesi üzerine maçı 88. dakikada durdurdu. Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Abide O. (65), sahaya inen ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi.

Helikopterin sahadan ayrılmasının ardından yeniden başlayan karşılaşmayı ev sahibi ekip 9-2 kazandı.
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