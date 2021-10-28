28 Ekim 2021, Perşembe

FUTBOL

Antalyaspor - Diyerbekirspor maçı CANLI İZLE! Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur (A Spor HD izle)

Antalyaspor - Diyerbekirspor maçı CANLI İZLE!
FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.10.2021

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında heyecan devam ediyor. Antalyaspor ile Diyerbekirspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesined merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Antalyaspor - Diyerbekirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (A Spor HD izle)

Antalyaspor - Diyerbekirspor maçı CANLI YAYINI haberimizde!

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında heyecan devam ediyor. Antalyaspor ile Diyerbekirspor kozlarını paylaşacak. Kritik maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Diyerbekirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Antalyaspor - Diyerbekirspor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu önemli müsabakanın gününü ve yayıncısını merak ediyor. Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak Antalyaspor - Diyerbekirspor maçı, 28 Ekim Perşembe günü oynanacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. İşte detaylar...

Antalyaspor - Diyerbekirspor maçı CANLI HD İZLE - TIKLA

ANTALYASPOR - DİYERBEKİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Diyerbekirspor maçı 28 Ekim Perşembe günü günü 18:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

Antalyaspor - Diyerbekirspor maçı CANLI HD İZLE - TIKLA

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FUTBOL HABERLERİ
Sakaryaspor - Karaköprü Belediyespor maçı CANLI İZLE! Sakaryaspor - Karaköprü Belediyespor maçı CANLI İZLE!
Ümraniyespor - Kahramanmaraşspor maçı CANLI İZLE! Ümraniyespor - Kahramanmaraşspor maçı CANLI İZLE!
IFAB’dan oyuncu değişikliği kararı! IFAB'dan oyuncu değişikliği kararı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör