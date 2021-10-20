20 Ekim 2021, Çarşamba

FUTBOL

UEFA Ali Palabıyık ve Halis Özkahya'ya görev verdi

UEFA’dan iki Türk hakemine görev
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.10.2021

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık ve Halis Özkahya UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki maçta görev yapacak. Palabıyık, Bodo Glimt-Roma maçı, Özkahya ise CFR Cluj-AZ Alkmaar karşılaşmalarında düdük çalacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki maçta görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ali Palabıyık, Norveç'in Bodo Glimt ile İtalya'nın Roma takımları arasında Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi C grubu müsabakasını yönetecek.

Norveç'in Bodo şehrindeki Aspmyra Stadyumu'ndaki müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ali Saygın Ögel yapacak.

Erkan Özdamar ise müsabakanın dördüncü hakemi olarak sahada yer alacak.

HALİS ÖZKAHYA İSE ROMANYA'DA DÜDÜK ÇALACAK!

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Halis Özkahya, Romanya'nın CFR Cluj ile Hollanda'nın AZ Alkmaar takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu müsabakasını yönetecek.

Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda yapılacak müsabakada, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
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