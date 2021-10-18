Eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Karan dolandırıcı kurbanı oldu!
Bir dönem Süper Lig'de Galatasaray forması da giyen Ümit Karan dolandırıldı. Kariyerine teknik direktör olarak devam eden Karan, yatırım amaçlı verdiği 1 milyon 700 bin TL parasını kaybetti. İşte detaylar...
Kariyerine teknik direktör olarak devam eden Ümit Karan, kardeşi ile birlikte dolandırıcı kurbanı oldu. Karan'ın arkadaşı olan Ender S. isimli şahıs, bir medya grubuyla irtibata geçip brokerlığa başladığını ve kendisine yatırım yapması durumunda yüzde elli kazanç sağlayacağını söyledi.
KAR HAYALİ KURARKEN ANAPARA DA GİTTİ
Arkadaşlarına inanan Karan kardeşler, sözkonusu kişiye toplam 1 milyon 700 bin liralık ödeme yaptı. Ancak iki kardeş, daha sonra çevresindeki diğer arkadaşlarının da çeşitli miktarda para yatırdığını öğrendi. Ender S. ise aradan aylar geçmesine rağmen yatırımdan kâr elde ettiremediği gibi bir de anaparanın azaldığını söyledi.
7 KİŞİYİ MAĞDUR EDİP KAYBOLDU
Bunun üzerine Karan kardeşler paralarını istedi. Fakat topladığı meblağı iade edeceğini söyleyen Ender S., ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan Ümit Karan ve kardeşi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, ünlü teknik direktörün yanı sıra toplamda 7 kişinin mağdur olduğunu belirledi.
SAVCILIKTAN TAKİPSİZLİK KARARI
Savcılık yaşanan süreçte, olayın hukuki itilaf olduğunu belirterek soruşturmayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı. Karan, takipsizlik kararına itiraz etti. İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği ünlü futbolcunun itiraz kararını kabul etti. Soruşturma halen sürüyor.
İSKENDERUNSPOR'DAN AYRILDI
Survivor'a katıldıktan sonra yorumculuk yapan ve daha sonra bu işe ara veren Ümit Karan geçen sezon Menemenspor, bu sezon başında ise İskenderunspor'u çalıştırmıştı. Ancak alınan başarısız sonuçların ardından ünlü futbol adamının İskenderunspor ile yolları da geçtiğimiz günlerde ayrıldı.
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