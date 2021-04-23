23 Nisan 2021, Cuma

FUTBOL

Son dakika spor haber... FIFA açıkladı: Olimpiyatlarda bir Türk hakem!

FIFA açıkladı: Olimpiyatlarda bir Türk hakem!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.04.2021

, Tokyo 2020 'nda görev yapacak futbol hakemlerini duyurdu. Türkiye'den Abdülkadir Bitigen, VAR hakemi olarak listede kendine yer buldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

, 'in Tokyo 'nda görev alacağını açıkladı. Bitigen, Olimpiyat Oyunları'nda VAR hakemi olarak görev yapacak.

'ın 'nda görev alacağının açıklanmasının ardından bir uluslararası görev de Abdulkadir Bitigen'e geldi. Tecrübeli hakem, FIFA tarafından 2020 'nda görev alacak hakemlerin açıklandığı listede (VAR) olarak yer aldı.

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