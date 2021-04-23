Son dakika spor haber... FIFA açıkladı: Olimpiyatlarda bir Türk hakem!

FIFA, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda görev yapacak futbol hakemlerini duyurdu. Türkiye'den Abdülkadir Bitigen, VAR hakemi olarak listede kendine yer buldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

FIFA, Abdulkadir Bitigen'in Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda görev alacağını açıkladı. Bitigen, Olimpiyat Oyunları'nda VAR hakemi olarak görev yapacak.

Cüneyt Çakır'ın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev alacağının açıklanmasının ardından bir uluslararası görev de Abdulkadir Bitigen'e geldi. Tecrübeli hakem, FIFA tarafından 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda görev alacak hakemlerin açıklandığı listede Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak yer aldı.





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