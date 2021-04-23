23 Nisan 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Cüneyt Çakır'ın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev alacağının açıklanmasının ardından bir uluslararası görev de Abdulkadir Bitigen'e geldi. Tecrübeli hakem, FIFA tarafından 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda görev alacak hakemlerin açıklandığı listede Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak yer aldı.
Son dakika spor haber... FIFA açıkladı: Olimpiyatlarda bir Türk hakem!
FIFA, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda görev yapacak futbol hakemlerini duyurdu. Türkiye'den Abdülkadir Bitigen, VAR hakemi olarak listede kendine yer buldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
FIFA, Abdulkadir Bitigen'in Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda görev alacağını açıkladı. Bitigen, Olimpiyat Oyunları'nda VAR hakemi olarak görev yapacak.
Cüneyt Çakır'ın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev alacağının açıklanmasının ardından bir uluslararası görev de Abdulkadir Bitigen'e geldi. Tecrübeli hakem, FIFA tarafından 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda görev alacak hakemlerin açıklandığı listede Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak yer aldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Gençlerbirliği - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Gs maçı)
- Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika haberleri: 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Cuma namazına gidilebilecek mi? İçişleri Bakanlığı cuma namazı kararını açıkladı!
- Derbi heyecanı! Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölümde neler yaşandı?
- Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig