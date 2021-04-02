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FUTBOL

Umut Meraş'tan transfer itirafı!

Umut Meraş'tan transfer itirafı!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 Giriş Tarihi: 02.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'de 'de forma giyen transfer konularına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunudu. Meraş, "Şu anda hedefim 'da kalmak. Ama tabii ki hayatta her şey olabilir. Önümde 8 maçım var, ona odaklanmış durumdayım. Ondan sonra da transfer süreci geldiğinde durumumuza bakarız." dedi.

'de forması giyen , 'ın performansı ve hedefleriyle ilgili 'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"TAKIM OLARAK ÇOK İYİ BİR UYUMUMUZ VAR"

2022 FIFA Elemeleri'nde ay-yıldızlıların grupta oynadığı ilk 3 maçtaki performansını değerlendiren Meraş, "İlk iki maçımız ve 'e karşı çok zorluydu. Zorlu geçeceğini biliyorduk ama takım olarak iyiydik ve 6 puan aldık. Biz buna inanıyorduk. Son Letonya maçı istediğimiz gibi geçmedi. Futbolda bazen böyle şeyler oluyor. Yorgunluk da vardı. Bu bir bahane değil. Şu anda 7 puanımız var, lideriz. Hiçbir şey bitmiş değil. Önümüzde iki tane kazanabileceğimiz maç var. Zaten Hollanda ve Norveç'i yendik; hepsini kazanabiliriz. Takım olarak da çok iyi uyumumuz var. Konsantre olduğumuz sürece başaracağımıza inanıyorum. Dünya Kupası'na da katılacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"ŞAMPİYONASI'NDA SES GETİRECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Bu yaz oynanacak 'yla ilgili olarak ise 25 yaşındaki defans, " zor maç olacak. Elimizden gelen mücadeleyi de orada vereceğimizi düşünüyorum. Eğer takım olarak uyumuz içerisinde, saha içerisinde istediklerimizi yaparsak yenemeyeceğimiz takım yok. Ben arkadaşlarıma inanıyorum. Çünkü gerçekten çok iyi bir arkadaşlık var. 'nda ses getireceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA HEDEFİM AVRUPA'DA KALMAK"

Transferde adı sıkça başka takımlarla anılan Umut Meraş, "Şu anda hedefim Avrupa'da kalmak. Ama tabii ki hayatta her şey olabilir. Önümde 8 maçım var, ona odaklanmış durumdayım. Ondan sonra da transfer süreci geldiğinde durumumuza bakarız" dedi.
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