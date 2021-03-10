10 Mart 2021, Çarşamba

FUTBOL

Son dakika spor haberi: MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın annesi vefat etti

Serdar Tatlı'nın annesi vefat etti
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.03.2021

resmi sitesinden yapılan açıklamada MHK Başkanı 'nın annesi 'nın vefat ettiği duyuruldu.

resmi hesabından yapılan açıklama şu şekilde;

Başkanı 'nın annesi 'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Fatma Tatlı'ya Allah'tan rahmet; Sayın Serdar Tatlı, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

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