Son dakika spor haberi: MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın annesi vefat etti

TFF resmi sitesinden yapılan açıklamada MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın annesi Fatma Tatlı'nın vefat ettiği duyuruldu.

TFF resmi hesabından yapılan açıklama şu şekilde;

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın annesi Fatma Tatlı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Fatma Tatlı'ya Allah'tan rahmet; Sayın Serdar Tatlı, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

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