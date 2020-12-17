Ziraat Türkiye Kupası heyecanı A Spor'da devam ediyor! İşte günün maçları...

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu, Türkiye’nin kupası Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan devam ediyor. 17 Aralık Perşembe günü kupada 6 heyecan dolu maç futbolseverleri bekliyor olacak. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda günün maç programı...

A Spor'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları tüm hızıyla sürüyor. 15 Aralık ve 16 Aralık günleri oynanan karşılaşmalarda Yeni Malatyaspor, Bursaspor, Kasımpaşa, Rizespor, Gaziantep FK, BB Erzurumspor, Adana Demirspor, Galatasaray ve Fenerbahçe tur atlayan taraf oldu. 17 Aralık Perşembe günü ise bir üst tura çıkacak diğer takımlar belli olacak. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmalarda kazananlar, bir üst tura adını yazdıracak. Bugün oynanacak 6 maçta 12 takım son 16 için bugün sahada olacak. Önceki yıllarda olduğu tüm maçları yayınlanacak olan A Spor'da, karşılaşmalar öncesi özel röportajlar ve analizler de yer alacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - 5. TUR

13:00 Konyaspor - Altınordu

13:00 Gençlerbirliği - Tuzlaspor

15:00 Antalyaspor - Boluspor

17:00 Sivasspor - Giresunspor

19:00 Başakşehir - Turgutluspor

21:00 Beşiktaş - Tarsus İY

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