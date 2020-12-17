17 Aralık 2020, Perşembe

FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı A Spor'da devam ediyor! İşte günün maçları...

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı A Spor'da!
FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.12.2020

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu, Türkiye’nin kupası ’nda heyecan devam ediyor. Perşembe günü kupada 6 heyecan dolu maç futbolseverleri bekliyor olacak. İşte Ziraat 'nda günün maç programı...

A Spor'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. 'nda 5. tur maçları tüm hızıyla sürüyor. 15 Aralık ve 16 Aralık günleri oynanan karşılaşmalarda , , Kasımpaşa, Rizespor, FK, BB Erzurumspor, , ve tur atlayan taraf oldu. Perşembe günü ise bir üst tura çıkacak diğer takımlar belli olacak. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmalarda kazananlar, bir üst tura adını yazdıracak. Bugün oynanacak 6 maçta 12 takım son 16 için bugün sahada olacak. Önceki yıllarda olduğu tüm maçları yayınlanacak olan A Spor'da, karşılaşmalar öncesi özel röportajlar ve analizler de yer alacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - 5. TUR

13:00 Konyaspor - Altınordu
13:00 - Tuzlaspor
15:00 -
17:00 Sivasspor - Giresunspor
19:00 - Turgutluspor
21:00 - Tarsus İY

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FUTBOL HABERLERİ
Konyaspor - Altınordu maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Konyaspor - Altınordu maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe - Karacabey Bld. maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe - Karacabey Bld. maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı A Spor'da! Ziraat Türkiye Kupası heyecanı A Spor'da!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör