14 Temmuz 2020, Salı

FUTBOL

Arslanboğa ve Bitigen’e dava

Arslanboğa ve Bitigen’e dava
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.07.2020

Bordo-mavi Gönüllüler Derneği Başkanı Yusuf Ünal, 29. haftadaki Trabzon-Ankaragücü maçında görev alan orta hakem Abdülkadir Bitigen ve VAR hakemi Suat Arslanboğa hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bordo-mavi Gönüllüler Derneği Başkanı Yusuf Ünal, 29. haftadaki Trabzon-Ankaragücü maçında görev alan orta hakem Abdülkadir Bitigen ve VAR hakemi Suat Arslanboğa hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede başta 63'teki penaltı ve 89'daki ofsayt kararı olmak üzere birçok kararın hatalı olduğu vurgulandı. Hakemlerin 'görevi kötüye kullanma' ve 'borsaya açık bir şirketi zarara uğratma' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

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