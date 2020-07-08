Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da oynanacak!

Son dakika haberine göre; Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor-Alanyaspor karşılaşması 29 Temmuz'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Mücadelenin başlangıç saati ise 21.30...

Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı 29 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'un karşı karşıya geleceği final müsabakası, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 5 Mayıs'ta oynanması planlanan final maçı, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti.

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