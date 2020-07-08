08 Temmuz 2020, Çarşamba

FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da oynanacak!

Türkiye Kupası'nın final tarihi belli oldu!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 Giriş Tarihi: 08.07.2020

Son dakika haberine göre; finalinde Trabzonspor-Alanyaspor karşılaşması 'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Mücadelenin başlangıç saati ise 21.30...

'nda final maçı Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'un karşı karşıya geleceği final müsabakası, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 5 Mayıs'ta oynanması planlanan final maçı, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti.

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