08 Mayıs 2020, Cuma

FUTBOL

Alex'den Taffarel paylaşımı!

Alex'den Taffarel paylaşımı!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.05.2020

Brezilyalı eski futbolcu Alex de vatandaşı Taffarel'in  kutladı.  hesabından bir paylaşım yapan  taraftarının sevgilisine  efsanesi Taffarel de teşekkür etti.

'nin unutulmaz isimlerinden olan Alex de , 'ın efsaneleşmiş kalecisi Taffarel'in kutladı. Vatandaşın doğum gününü hesabından paylaştığı bir fotoğrafla kutlayan Alex, ''Nice sağlıklı yıllar, idol'' notunu düştü. Taffarel de cevap olarak ''Grande Alex'' yazdı.


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