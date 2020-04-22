Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan milli futbolcularla görüştü!
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada, milli takım forması giyen futbolcularla video konferans yöntemiyle görüştü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde saat 13.00'te milli futbolcularla video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
Görüşmeye; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı ve Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş katıldı.
Futbolculardan; Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik, Muhammed Şengezer, Enes Ünal, Altay Bayındır, Ozan Tufan, Kaan Ayhan, Berkay Özcan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Kenan Karaman, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Yunus Mallı, Mert Günok, Yusuf Yazıcı, Umut Meraş, Olcay Şahan, Okay Yokuşlu, Hasan Ali Kaldırım, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın katıldı.
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