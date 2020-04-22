22 Nisan 2020, Çarşamba

FUTBOL

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan milli futbolcularla görüştü!

Başkan Erdoğan milli futbolcularla görüştü!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 Giriş Tarihi: 22.04.2020

Son dakika: Başkan , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada, forması giyen futbolcularla video konferans yöntemiyle görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı , Tarabya'daki Huber Köşkü'nde saat 13.00'te milli futbolcularla video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Görüşmeye; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı ve Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Başkanı , A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş katıldı.

Futbolculardan; Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik, Muhammed Şengezer, , Altay Bayındır, , , Berkay Özcan, , Emre Taşdemir, , Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, , , Yusuf Yazıcı, Umut Meraş, , Okay Yokuşlu, , Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın katıldı.


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