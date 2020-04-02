02 Nisan 2020, Perşembe

FUTBOL

TFF kurullarından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

TFF kurullarından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.04.2020

() kurulları, Başkan tarafından başlatılan 'na destekte bulunma kararı aldı.

'den yapılan açıklamada, kurulların başkan ve üyelerinin, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla düzenlenen kampanyaya bir aylık tüm hak edişleriyle katkıda bulunmayı kararlaştırdığı bildirildi.

TFF ise 'na 1 milyon 923 bin lirayla destekte bulunmuştu.

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