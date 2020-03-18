Başkan Erdoğan koronavirüs zirvesinin ardından alınan tedbirleri açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilen koronavirüs zirvesinin ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan, yaptığı konuşmada koronavirüs salgınına dair alınan önlemleri açıkladı. Koronavirüs değerlendirme toplantısında alınan tedbirlerin arasında, spor müsabakalarını erteleme konusu yer almadı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

HER TÜRLÜ SALGIN HASTALIĞA KARŞI HIZLI ÖNLEM ALINMASI GEREKİYOR

"Bugün hala salgın hastalıkların kitlesel ölümlere yol açma olasılığı var. Her türlü salgın hastalığa karşı hızlı önlem alınması gerekiyor. Yaşadığımız sürecin insanlık üzerinde ne gibi sonuçlar ortaya çıkaracağını bilemiyoruz.

ÜLKEMİZ SALGINA OLABİLECEK EN HAZIRLIKLI ŞEKİLDE YAKALANDI

Ülkemiz bu salgına olabilecek en hazırlıklı şekilde yakalanmıştır. Batı ülkeleri vatandaşını adeta sahipsiz bırakmıştır. Kriz derinleştikçe bu tür tartışmalar da artacaktır. Bir yandan önümüzdeki sorunun çözümü için gayret edecek, bir yandan geleceği inşa edeceğiz.

21. ASRI TÜRKİYE'NİN ASRI HALİNE GETİRECEĞİZ

Dünyanın yöneldiği istikamette önceden mesafe katetmiş bir ülke olarak, inşallah 21'inci asrı Türkiye'nin asrı haline getireceğiz.

TÜRKİYE TEDBİRLERİNİ SÜRATLE ALARAK HAREKETE GEÇİRDİ

Koronavirüs ilk olarak Çin'in Vuhan şehrinde teşhis edildi. Hastalık hemen ardından birçok ülkede görüldü. Kovid-19 Avrupa'da ilk olarak Fransa'da görüldü. Şubat 10'a gelindiğinde 60 bin kişiye teşhis kondu. SARS salgınındaki can kaybını geride bıraktı. Bugün itibariyle Kovid-19 hastalığı teşhis edilen kişi sayısı 200 bine, ölen kişi sayısı 8 bine yaklaşmıştır. Türkiye, en başından itibaren bu hastalıkla ilgili gelişmeleri yakından izlemiş, tedbirlerini süratle alarak hayata geçirmiştir.

27 Ocak'ta Dışişleri Bakanlığımız seyahat uyarılarını yayınlamaya başladı. Çin'in Vuhan kentindeki vatandaşlarımızı askeri uçakla getirerek karantinaya aldık. 3 Şubat'ta Çin'e olan tüm uçuşları durdurduk. 23 Şubat'ta hastalığın ortaya çıktığı ve yayılmaya başladığı İran'da tüm hava, kara, demir yolu geçişlerini kapattık.

LGS VE YKS'Yİ İLERİ BİR TARİHE ERTELEMEYİ GÜNDEMİMİZE ALABİLİRİZ

Haziran ayındaki Liselere Geçiş Sınavı ve üniversiteye giriş sınavının soru hazırlıkları, tatil süreleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır. LGS ve YKS'yi gelişmelere göre ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz.

HASTANELERE ZİYARETÇİ SINIRLAMASI GETİRDİK

13 Mart'ta ülkemizdeki vaka sayısı 5'e çıktı. Aynı gün yine şahsımın başkanlığında yeni kararlar aldık. 9 Avrupa ülkesiyle olan hava yolu ulaşımını durdurduk, hastanelere ziyaretçi sınırlaması getirdik.

FAHİŞ FİYATLARLA MAL SATMAYA ÇALIŞAN FİRMALARA DENETİMİ YOĞUNLAŞTIRDIK

Vatandaşlarımıza fahiş fiyatlarla mal satmaya çalışan firmalara denetimleri yoğunlaştırdık ve cezai müeyyideleri etkinleştirdik.

Dün itibariyle Kovid-19 teşhisi koyan hastamızın sayısı 98'e çıkarken, bir vatandaşımızı da kaybettik.

KORONAVİRÜSN ÜLKEMİZİ ESİR ALMASINI BEKLEYENLERE ARADIKLARI FIRSATI VERMEYECEĞİZ

Ellerini ovuşturarak bu virüsün ülkemizi esir almasını bekleyen muhterislere aradıkları fırsatı vermedik, vermeyeceğiz. Açıklanan tedbirlere hep birlikte hassasiyetle riayet edersek, evde kalma süresini 3 haftayla sınırlı tutabiliriz.

KORONAVİRÜSÜN EN KISA SÜREDE BERTARAF EDİLMESİ İÇİN TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK

Ülkemizin de maruz kaldığı bu virüs tehdidinin en kısa sürede bertaraf edilmesi için devlet olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Milletimin her bir ferdinden ricam, Mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşımız, tehdit ortadan kalkana kadar evinden çıkmamalı, kimseyle temas etmemelidir. Kovid-19 tehdidi geçene kadar mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarıdır. Toplumun tamamının sağlığı ve huzuru için bireyler olarak her birimizin fedakarlıkta bulunma zorunluluğu vardır. Türkiye'deki tedbirler salgın ortadan kalkana kadar uygulanacaktır. Kendimiz zarar görmesek de Allah muhafaza sevdiklerimizin ölümlerine yol açabiliriz. Sosyal mesafeyi ne kadar korur ve azaltırsak, virüsün yol açtığı tehdidi düşürürüz.

Krizden en çok etkilenen kuruluşların başında gelen Türk Hava Yollarımıza da gereken desteği vereceğiz.

65 YAŞ ÜSTÜ TÜM YAŞLILARIMIZA KORUYUCU MASKE VE KOLONYA DAĞITACAĞIZ

İstanbul ve Ankara'da başlatılacak bir çalışmayla, 65 yaş üzerindeki tüm yaşlılarımıza koruyucu maske ve kolonya dağıtacağız. Kovid-19 hastalığına karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarını da tüm hızıyla devam ettiriyoruz.

KORONAVİRÜS SALGININA KARŞI EKONOMİDE ALINAN ÖNLEMLER

Ekonomimize, piyasaya, üretime olumsuz etkisini azaltmak amacıyla çok önemli kararlar aldık. Ekonomik İstikrar Kalkanı adını verdiğimiz paketle, Kovid-19'un etkilerini azaltmak için 100 milyar liralık kaynak setini devreye alıyoruz. Bu çerçevede devreye sokacağımız tedbirler şunlardır:

1- Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6'şar ay erteliyoruz.

2- Konaklama vergisini Kasım ayına kadar uygulamayacağız.

3- Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerini Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle erteledik.

4- İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz.

5- Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlayacağız.

6- İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği vereceğiz.

7- Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank'a olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz.

8- Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartacak, kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ'lere vereceğiz.

9- Vatandaşlarımız için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınmasını teşvik edeceğiz.

10- 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarını yüzde 80'den yüzde 90'a çıkartacak, asgari peşinatı yüzde 10'a düşüreceğiz.

11- Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline "mücbir sebep" notu düşülmesini sağlayacağız.

12- Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini içeren içeren muhtasar beyannamelerin sürelerini 3 ay erteliyoruz.

13- Asgari ücret desteğini devam ettireceğiz.

14- Mevzuatımızdaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesini temin edeceğiz.

15- Kısa Çalışma Ödeneğini devreye alacak, bundan faydalanmak için gereken süreçleri kolaylaştırılacak ve hızlandırılacağız. Böylece faaliyetine ara veren iş yerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verirken, işverenlerin de maliyetini azaltmış olacağız.

16- En düşün emekli maaşını 1500 TL'ye yükseltiyoruz.

17- Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz.

18- Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayırıyoruz.

19- İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkartıyoruz.

20- Küresel tedarik zincirlerindeki aksama ihtimaline karşı hem üretimde, hem de perakende de belirlediğimiz önceliklere göre alternatif kanallar geliştireceğiz.

21- Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılarımız için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programını devreye alıyoruz.

Çankaya Köşkü'ndeki Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'na şu isimler katıldı:

1.FUAT OKTAY / CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI

2.BERAT ALBAYRAK / HAZİNE VE MALİYE BAKANI

3.ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK / AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI

4.MURAT KURUM / ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI

5.FATİH DÖNMEZ / ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI

6.MEHMET NURİ ERSOY / KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI

7.FAHRETTİN KOCA / SAĞLIK BAKANI

8.MUSTAFA VARANK / SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI

9.BEKİR PAKDEMİRLİ / GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI

10.RUHSAR PEKCAN / TİCARET BAKANI

11.M. CAHİT TURHAN / ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI

12.MEHMET KASAPOĞLU / GENÇLİK VE SPOR BAKANI

13.ABDÜLHAMİT GÜL / ADALET BAKANI

14.MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU / DIŞİŞLERİ BAKANI

15.ZİYA SELÇUK / MİLLİ EĞİTİM BAKANI

16.HULUSİ AKAR / MİLLİ SAVUNMA BAKANI

17.SÜLEYMAN SOYLU / İÇİŞLERİ BAKANI

18.NACİ AĞBAL / STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANI

19.NURETTİN CANİKLİ / AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

20.NUMAN KURTULMUŞ / AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

21.LÜTFİ ELVAN / TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI

22.MURAT UYSAL / MERKEZ BANKASI BAŞKANI

23.ALİ FUAT TAŞKESENLİOĞLU / SPK BAŞKANI

24.BİROL KÜLE / REKABET KURUMU BAŞKANI

25.ZAFER SÖNMEZ / VARLIK FONU GENEL MÜDÜRÜ

26.ERİŞAH ARICAN / BİST BAŞKANI

27.OSMAN ARSLAN / HALKBANK GENEL MÜDÜRÜ

28.HÜSEYİN AYDIN / ZİRAATBANK GENEL MÜDÜRÜ

29.ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH / VAKIFBANK GENEL MÜDÜRÜ

30.İKRAM GÖKTAŞ / VAKIF KATILIM GENEL MÜDÜRÜ

31.METİN ÖZDEMİR / ZİRAAT KATILIM GENEL MÜDÜRÜ

32.YUSUF BÜYÜK / İLBANK GENEL MÜDÜRÜ

33.ALİ GÜNEY / EXIMBANK GENEL MÜDÜRÜ

34.İBRAHİM HALİL ÖZTOP / KALKINMA VE YATIRIM BANKASI GENEL MÜDÜRÜ

35.BURAK DAĞLIOĞLU / YATIRIM OFİSİ BAŞKANI

36.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU / TOBB BAŞKANI

37.NAİL OLPAK / DEİK BAŞKANI

38.İSMAİL GÜLLE / TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ BAŞKANI

39.SİMONE KASLOWSKİ / TÜSİAD BAŞKANI

40.ABDURRAHMAN KAAN / MÜSİAD BAŞKANI

41.MAHMUT ARSLAN / HAK-İŞ BAŞKANI

42.ERGÜN ATALAY / TÜRK-İŞ BAŞKANI

43.ÖNDER KAHVECİ / TÜRK-KAMUSEN BAŞKANI

44.ALİ YALÇIN / MEMURSEN BAŞKANI

45.YAŞAR DOĞAN / TÜM SANAYİCİ İŞADAMLARI DER. (TÜMSİAD) BAŞKANI

46.ERKAN GÜRAL / TÜRK GENÇ İŞADAMLARI KONF. (TÜGİK) BAŞKANI

47.ORHAN AYDIN / ANADOLU ASLANLARI İŞADAMLARI DERNEĞİ (ASKON) BAŞKANI

48.AYŞEM SARGIN / ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ (YASED) BAŞKANI

49.ORHAN TURAN / TÜRK GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI KONF (TÜRKKONFED) BAŞKANI

50.BENDEVİ PALANDÖKEN / TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONF (TESK) BAŞKANI

51.ABDÜLKADİR AKGÜL / TESKOMB BAŞKANI

52.CELAL KOLOĞLU / TİSK BAŞKANVEKİLİ

53.FAHRETTİN ALTUN

54.HASAN DOĞAN

55.HAMDİ KILIÇ

56.İBRAHİM KALIN

EKONOMİ POLİTİKALARI KURULU

1. YİĞİT BULUT

2. KORKMAZ KARACA

SAĞLIK POLİTİKALARI KURULU

1. PROF. DR. SERKAN TOPALOĞLU

2. DR. SEMA RAMAZANOĞLU

3. PROF. DR. NECDET ÜNÜVAR

4. PROF. DR. İBRAHİM ADNAN SARAÇOĞLU

5. UZMAN DR. ÜMMÜ GÜLŞEN ÖZTÜRK

6. DT. ZÜLFİYE FÜSUN KUMET

7. PROF. DR. ZÜMRÜT BEGÜM ÖGEL

8. NÜKET KÜÇÜKEL EZBERCİ

9. AHMET SELİM KÖROĞLU

HAKAN FİDAN / MİT BAŞKANI

ALİ ERBAŞ / DİYANET İŞLERİ BAŞKANI

METİN FEYZİOĞLU / BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI

İLKER AYCI / THY BAŞKANI

YEKTA SARAÇ / YÖK BAŞKANI

METİN KIRATLI / İDARİ VE MALİ İŞLER BAŞKANI

SÜMEYRA MERVE KILINÇ / CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI

AK PARTİ GRUP BAŞKAN / BAŞKANVEKİLLERİ

NACİ BOSTANCI

MEHMET MUŞ

BÜLENT TURAN

ÖZLEM ZENGİN

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU

CAHİT ÖZKAN

MAHİR ÜNAL

ÖMER ÇELİK

BİLİM KURULU

ATEŞ KARA

SERHAT ÜNAL

SAĞLIK BAKAN YARDIMCISI EMİNE ALP MEŞE

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