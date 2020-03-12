12 Mart 2020, Perşembe

FUTBOL

Portekiz'de futbol koronavirüs nedeniyle askıya alındı

Portekiz'de koronavirüs alarmı! Ligler askıya alındı
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 Giriş Tarihi: 12.03.2020

Tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs salgını spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. Yeni tip kornavirüs Kovid-19, Avrupa'nın birçok ülkesinde maçlarının seyircisiz oynanmasına ve ertelemesine neden olurken, Futbol Federasyonu, liglerin süresiz olarak askıya alındığını açıkladı. Ekvador Ligi'nde ise maçların bu hafta seyircisiz oynanmasına karar verildi.

'de liglerinde tüm maçların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alındığı bildirildi.

Portekiz Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler nedeniyle kamu sağlığını korumak için 13 Mart'tan geçerli olmak üzere futbol ve futsal liglerindeki tüm maçların askıya alındığı duyuruldu.

Federasyon, maçların tekrardan başlamasına Kovid-19 ile ilgili gelişmelere göre karar verileceğini belirterek, herhangi bir tarih vermedi.

'da kurumu da 1. ve 2. lig maçlarını koronavirüse karşı önlem kapsamında iki hafta süreyle durdurma kararı almıştı.

Koronavirüs salgınının Avrupa'da en yoğun olarak görüldüğü 'da lig maçları ise 3 Nisan'a kadar durdurulmuştu.

Quaresma'dan Kovid-19'a karşı ülkesine destek mesajı

'da forma giyen Portekizli futbolcu , koronavirüs salgınına karşı ülkesine destek veren bir mesaj yayımladı.

Quaresma, Twitter hesabından, "Şampiyon olma zamanı geldi. Güçlü olmalıyız, hazırlıklı olmalıyız. Virüse karşı savaşmak için bir takım olarak oynamamız gerekiyor. Virüse karşı zayıf olanlara yardım etmeli, bencil olmadan birbirimize destek olmalıyız. Bu, hayatımızın en önemli oyunlarından biri. Bu, Portekiz'in cesur ve ölümsüz bir ulus olduğunu gösterme oyunudur." diye yazdı.

Portekiz'de Kovid-19 vakası, son resmi rakamlara göre 78 olarak açıklandı.

İşte o açıklama:

Koronavirüs Hollanda liglerini de vurdu haberin devamı

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