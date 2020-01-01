01 Ocak 2020, Çarşamba
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İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yılın Fotoğrafları oylamasında spor kategorisinde seçtiği fotoğraf:
BAŞKAN ERDOĞAN'LA BÜYÜK ATILIM YAPTIK
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, spora yapılan yatırımların meyvelerini toplayacaklarını söyledi. Kasapoğlu "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 2002'den bu yana tesisleşmede adeta bir devrime imza attık ve bu tesisleşmenin, bu yatırımların meyvelerini artık toplayacağız" dedi.
Biz; AK Parti iktidarı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 2002'den bu yana tesisleşmede adeta bir devrime imza attık ve bu tesisleşmenin, bu yatırımların meyvelerini artık toplamak istiyoruz. Tesis yapmadaki hızımız, kalitemiz belli. Bu konuda hiç mütevazı olmaya gerek yok. Bilindiği üzere Aralık ayında 2020 yılı bütçesi TBMM'de kabul edildi ve Bakanlığımız için öngörülen ödenek toplam 17 milyar 810 milyon 481 bin TL'dir.
DURMAK YOK
Bu rakamın 1 milyar 198 milyon 971 bin TL'si ise yatırım giderleri için öngörülmüştür. Bir başka ifadeyle, yatırım giderlerimiz bütçemizin yüzde 6,73'ünü oluşturmaktadır. Bu memleket de, bu gençlik de hepimizin. Dolayısıyla bizim bütün gayretimiz, onların bugününü de yarınını da mutlu ve huzurlu kılmak. Bunun için de hem gençlik hem de spor alanında yatırımlarımız, projelerimiz 2020 yılında da hız kesmeden devam edecek.
Başkan Erdoğan tercihini Asker Selamı karesinden yana kullandı
Giriş Tarihi: 01.01.2020
Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafı" oylamasına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, spor kategorisinde "Millilerden asker selamı" isimli fotoğrafa oy verdi.
Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafı" oylamasına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, spor kategorisinde "Millilerden asker selamı" isimli fotoğrafa oy verdi.
İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yılın Fotoğrafları oylamasında spor kategorisinde seçtiği fotoğraf:
BAŞKAN ERDOĞAN'LA BÜYÜK ATILIM YAPTIK
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, spora yapılan yatırımların meyvelerini toplayacaklarını söyledi. Kasapoğlu "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 2002'den bu yana tesisleşmede adeta bir devrime imza attık ve bu tesisleşmenin, bu yatırımların meyvelerini artık toplayacağız" dedi.
Biz; AK Parti iktidarı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 2002'den bu yana tesisleşmede adeta bir devrime imza attık ve bu tesisleşmenin, bu yatırımların meyvelerini artık toplamak istiyoruz. Tesis yapmadaki hızımız, kalitemiz belli. Bu konuda hiç mütevazı olmaya gerek yok. Bilindiği üzere Aralık ayında 2020 yılı bütçesi TBMM'de kabul edildi ve Bakanlığımız için öngörülen ödenek toplam 17 milyar 810 milyon 481 bin TL'dir.
DURMAK YOK
Bu rakamın 1 milyar 198 milyon 971 bin TL'si ise yatırım giderleri için öngörülmüştür. Bir başka ifadeyle, yatırım giderlerimiz bütçemizin yüzde 6,73'ünü oluşturmaktadır. Bu memleket de, bu gençlik de hepimizin. Dolayısıyla bizim bütün gayretimiz, onların bugününü de yarınını da mutlu ve huzurlu kılmak. Bunun için de hem gençlik hem de spor alanında yatırımlarımız, projelerimiz 2020 yılında da hız kesmeden devam edecek.
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