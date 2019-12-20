20 Aralık 2019, Cuma
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TFF’ye özel çağrı
Giriş Tarihi: 20.12.2019
Sivassporlu işitme engelli taraftar İlhan Biçer, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kartlarının PFDK tarafından bloke edilmesi cezasının, kendisine de uygulanmasına tepki gösterdi.
Sivassporlu işitme engelli taraftar İlhan Biçer, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kartlarının PFDK tarafından bloke edilmesi cezasının, kendisine de uygulanmasına tepki gösterdi. Cihan Biçer, "Babamın küfür etmesi imkansız. Türkiye'de birçok engelli vatandaşımız var. TFF'nin bu duruma bir önlem alması gerekiyor" diye TFF'ye çağrıda bulundu.
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