20 Aralık 2019, Cuma

FUTBOL

TFF’ye özel çağrı

TFF’ye özel çağrı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 20.12.2019

Sivassporlu işitme engelli taraftar İlhan Biçer, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kartlarının tarafından bloke edilmesi cezasının, kendisine de uygulanmasına tepki gösterdi.

Sivassporlu işitme engelli taraftar İlhan Biçer, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kartlarının tarafından bloke edilmesi cezasının, kendisine de uygulanmasına tepki gösterdi. Cihan Biçer, "Babamın küfür etmesi imkansız. Türkiye'de birçok engelli vatandaşımız var. 'nin bu duruma bir önlem alması gerekiyor" diye TFF'ye çağrıda bulundu.
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