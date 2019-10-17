17 Ekim 2019, Perşembe

FUTBOL

Ronaldo parayı ‘like’ladı

Ronaldo parayı ‘like’ladı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 17.10.2019

Juventus’un yıldız forveti İnstagram’da 34 sponsorlu paylaşım yaptı. 1 yılda tam 44 milyon euro kazandı. 2. sırada Lionel Messi, 3. basamakta ise Beckham var.

Kariyerinde 700 gole ulaşan sahalarda olduğu gibi sosyal medyada da kazanıyor. 'in haberine göre Portekizli yıldız geçtiğimiz 1 yılda 34 sponsorlu paylaşım yaptı. 34 yaşındaki futbolcu bunlardan tam 44 milyon euro'luk inanılmaz bir rakamı kasasına koydu. Ürünlerini duyurmak isteyen büyük markalar İnstagram'da 186 milyon takipçisi olan Ronaldo'nun kapısını sık sık çalıyor.

MESSİ 20'DE KALDI
Cristiano Ronaldo ile her platformda kıyaslanan Lionel Messi, bu kategoride Portekizli futbolcunun bir hayli gerisinde kaldı. Barcelona'nın süper yıldızı 365 günde 36 sponsorlu paylaşım yaptı. Arjantinli oyuncunun 20.7 milyon euro kazandığı belirtildi. Üçüncü basamakta popülerliğini hala koruyan David Beckham var. İngilizlerin eski yıldızı 9.9 milyon euro aldı. Bu 3 ismi Brezilyalı ve İsveç futbolunun yıldızı Zlatan İbrahimovic takip ediyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Bakasetas sürprizi Bakasetas sürprizi
Palabıyık’a büyük tepki Palabıyık’a büyük tepki
Dünden bugüne 'Asker Selamı' veren futbolcular Dünden bugüne 'Asker Selamı' veren futbolcular
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör