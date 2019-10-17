Ronaldo parayı ‘like’ladı

Juventus’un yıldız forveti İnstagram’da 34 sponsorlu paylaşım yaptı. 1 yılda tam 44 milyon euro kazandı. 2. sırada Lionel Messi, 3. basamakta ise Beckham var.

Kariyerinde 700 gole ulaşan Cristiano Ronaldo sahalarda olduğu gibi sosyal medyada da kazanıyor. Daily Mail'in haberine göre Portekizli yıldız geçtiğimiz 1 yılda 34 sponsorlu paylaşım yaptı. 34 yaşındaki futbolcu bunlardan tam 44 milyon euro'luk inanılmaz bir rakamı kasasına koydu. Ürünlerini duyurmak isteyen büyük markalar İnstagram'da 186 milyon takipçisi olan Ronaldo'nun kapısını sık sık çalıyor.

MESSİ 20'DE KALDI

Cristiano Ronaldo ile her platformda kıyaslanan Lionel Messi, bu kategoride Portekizli futbolcunun bir hayli gerisinde kaldı. Barcelona'nın süper yıldızı 365 günde 36 sponsorlu paylaşım yaptı. Arjantinli oyuncunun 20.7 milyon euro kazandığı belirtildi. Üçüncü basamakta popülerliğini hala koruyan David Beckham var. İngilizlerin eski yıldızı 9.9 milyon euro aldı. Bu 3 ismi Brezilyalı Neymar ve İsveç futbolunun yıldızı Zlatan İbrahimovic takip ediyor.