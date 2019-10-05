05 Ekim 2019, Cumartesi

FUTBOL

Sivasspor ile Ankaragücü 17. randevuda

Sivasspor ile Ankaragücü 17. randevuda
FUTBOL
Giriş Tarihi: 05.10.2019

ile ’in 7. hafta maçında Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. İki takım arasından oynanan 16 maçta Yiğidolar'ın rakibine karşı 10-1 üstünlüğü bulunuyor. İki takımın 5 maçında ise taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Demir Grup , yarın evinde 'nü konuk edecek. Daha önce tarihinde oynanan 16 maçta Sivasspor sahadan 10 kez galibiyetle ayrılırken, Ankara ekibi ise 1 kere galibiyet sevinci yaşadı. İki takım arasındaki 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda kırmızı-beyazlılar 37 gol atarken kalesinde 18 gol gördü. İki takım arasında 'ta 8 maç oynanırken, kırmızı-beyazlılar bu maçların 6'sında galip geldi 2 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı.

Yarın Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Özgür Ertem ve Bilal Gölen yapacak.

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