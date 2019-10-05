Sivasspor ile Ankaragücü 17. randevuda
Sivasspor ile MKE Ankaragücü Süper Lig’in 7. hafta maçında Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. İki takım arasından oynanan 16 maçta Yiğidolar'ın rakibine karşı 10-1 üstünlüğü bulunuyor. İki takımın 5 maçında ise taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.
Demir Grup Sivasspor, yarın evinde MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Daha önce Süper Lig tarihinde oynanan 16 maçta Sivasspor sahadan 10 kez galibiyetle ayrılırken, Ankara ekibi ise 1 kere galibiyet sevinci yaşadı. İki takım arasındaki 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda kırmızı-beyazlılar 37 gol atarken kalesinde 18 gol gördü. İki takım arasında Sivas'ta 8 maç oynanırken, kırmızı-beyazlılar bu maçların 6'sında galip geldi 2 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı.
Yarın Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Özgür Ertem ve Bilal Gölen yapacak.
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