17 Ağustos 2019, Cumartesi

FUTBOL

Barcelona sezonun açılış maçını kaybetti

Barcelona sezonun açılış maçını kaybetti
FUTBOL
Giriş Tarihi: 17.08.2019

La Liga'nın açılış maçında , deplasmanda 'ya 1-0 mağlup oldu

1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2019-2020 sezonunun açılış maçında , konuk olduğu 'ya 1-0 yenildi.

Ligin ilk hafta mücadelesinde Athletic Bilbao, son iki sezonun şampiyonu Barcelona'yı San Mames Stadı'nda konuk etti.

İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin ikinci yarısında hızlı hücumlarla etkili olan ev sahibi Athletic Bilbao, 89. dakikada Aritz Aduriz'in ağları sarsmasıyla Barcelona'yı 1-0 mağlup etti.

Maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika boyunca sahada kalan Barcelona'nın yeni transferleri Fransız golcü Antoine Griezmann ile Hollandalı Frenkie de Jong, ilk kez lig maçında takımlarını temsil etti.

Katalan temsilcisinin Arjantinli yıldızı , hafif sakatlığının ardından iyileşme sürecinin devam etmesi nedeniyle riske edilmeyerek 18 kişilik kadroda yer almazken, Uruguaylı golcü ise maçın 37. dakikasında sakatlanarak yerini Rafinha'ya bıraktı.

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