28 Temmuz 2019, Pazar

FUTBOL

Liverpool'a 16 yaşında kanat oyuncusu

Liverpool'a 16 yaşında kanat oyuncusu
FUTBOL
Giriş Tarihi: 28.07.2019

takımlarından , Fulham'ın 16 yaşındaki futbolcusu Harvey Elliott'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 17 Yaş Altı 'nda da oynayan Elliott ile sözleşme imzalandı.

Mayıs ayında 16 yaş 30 günlükken Wolverhampton'a karşı Fulham formasını giyen Elliott, tarihinde sahaya çıkan en genç futbolcu olmuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Ozan Kabak'tan iyi haber Ozan Kabak'tan iyi haber
Beşiktaş'a Schürrle çalımı! Menajeri açıkladı... Beşiktaş'a Schürrle çalımı! Menajeri açıkladı...
Hollanda Süper Kupası Ajax'ın Hollanda Süper Kupası Ajax'ın
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör