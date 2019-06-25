25 Haziran 2019, Salı

FUTBOL

Kulüp başkanlarından Nihat Özdemir'e ziyaret

Kulüp başkanlarından Nihat Özdemir'e ziyaret
FUTBOL
Giriş Tarihi: 25.06.2019

2018-2019 futbol sezonunda 'den düşen , ve Akhisarspor'un kulüp başkanları, () Başkanı 'i ziyaret etti.

'den yapılan açıklamaya göre 'den düşen ve yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek 'un kulüp başkanı , 'un kulüp başkanı Hüseyin Üneş ve Akhisarspor'un kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel, 'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, TFF 1. Başkan Vekili , TFF Başkan Vekilleri Erhan Kamışlı ve Yılmaz Büyükaydın ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da yer aldı.

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