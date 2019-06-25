25 Haziran 2019, Salı
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Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Erhan Kamışlı ve Yılmaz Büyükaydın ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da yer aldı.
Kulüp başkanlarından Nihat Özdemir'e ziyaret
Giriş Tarihi: 25.06.2019
2018-2019 futbol sezonunda Spor Toto Süper Lig'den düşen Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Akhisarspor'un kulüp başkanları, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'den düşen ve yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Bursaspor'un kulüp başkanı Mesut Mestan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kulüp başkanı Hüseyin Üneş ve Akhisarspor'un kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel, Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Erhan Kamışlı ve Yılmaz Büyükaydın ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da yer aldı.
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