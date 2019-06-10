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FUTBOL

Erik Hamren: Havalimanında yaşananlar benim konum değil

Havalimanında yaşananlar benim konum değil
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 10.06.2019 Giriş Tarihi: 10.06.2019

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 4. maçında yarın ile karşılaşacak İzlanda'nın teknik direktörü , A 'nın dün İzlanda'ya girişi sırasında havalimanında yapılan saygısızlığa ilişkin "Bu konu benim konum değil. Ben yalnızca maça odaklanmak istiyorum." dedi.

ile takım kaptanı , karşılaşmanın oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Hamren, A 'a yapılan saygısızlık hakkında yorum yapmaktan kaçınarak, "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Bu konu benim konum değil. Yetkili kişilere sormalısınız. Ben yalnızca maça odaklanmak istiyorum." diye konuştu.

'nin elemelere çok iyi başladığını belirten Hamren, "Onlara büyük bir saygımız var ama yarın 3 puan almak hedefimiz. Türk Milli Takımı'na büyük saygımız var. Yetenekli oyunculara sahipler. Üç galibiyetle grup maçlarına başladılar. Sekiz gol attılar ve henüz gol yemediler. Türkiye iyi bir takım ama biz de iyi takımız. Güzel ve heyecan verici bir maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İzlanda'da A Milli Takım'a komplo!

Gunnarsson: "Aynısını yaşamıştık"

İzlanda Milli Takım oyuncularından Aron Gunnarsson ise A Milli Takım'a havalimanında gösterilen tutumun benzerini 2015'te 'da kendilerinin de yaşadığını aktardı.

Gunnarsson, "2015 senesinde biz de Konya'ya gitmiştik ve burada Türk Milli Takımı'nın yaşadığı sorunların benzerini yaşamıştık. Onların neler hissettiğini anlayabiliyorum." dedi.

Karşılaşmayı da değerlendiren Gunnarsson, "Türkiye ile daha önce de oynamıştık ama şimdi hoca değişti, oyuncular değişti. İyi bir takım kurdular ve galibiyeti onlara güven verdi. Zorlu bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

İzlanda maçı için dün bu ülkeye giden A , Keflavik Havalimanı'nda pasaport kontrolünde bekletilmiş ve detaylı aranmıştı.

İzlandalı bir taraftar, açıklama yaptığı sırada Emre Belözoğlu'na, mikrofon tutar gibi fırça uzatmış ve daha sonra gözden kaybolmuştu.

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