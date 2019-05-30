30 Mayıs 2019, Perşembe

FUTBOL

Servet Yardımcı'ya UEFA'da yeni görev

Servet Yardımcı'ya UEFA'da yeni görev
FUTBOL
Giriş Tarihi: 30.05.2019

Yönetim Kurulu Üyesi ve () Başkan Vekili , UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesinin başkanlığına seçildi.

'den yapılan açıklamaya göre, , 'nın en prestijli organlarından Ulusal Federasyonlar Komitesinin başkanı oldu.

UEFA'nın Aleksander Ceferin başkanlığında 'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan kararla Yardımcı, stadyum ve güvenlik komitesi başkan vekilliği ile yeni görevini birlikte yürütecek.

Servet Yardımcı'nın başkanlığını yapacağı UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi, üye 55 federasyonun hem kendi aralarında hem de UEFA'yla olan ilişkilerinin yönetimi, strateji geliştirilmesi, yaşanılan diplomatik sorunlara çözüm üretilmesi, federasyonların yönetim kurullarına yardımcı olunması, üye federasyonların uluslararası diğer örgüt ve kurumlarla ilişkilerinin yürütülmesi gibi önemli görevler üstleniyor.

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