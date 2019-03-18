Barcelona'da Luis Suarez 2 hafta yok
Barcelona'nın ligde Real Betis'le yaptığı maçta sakatlanan Luis Suarez'in sahalara dönmesinin 10-15 gün süreceği bildirildi.
Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, sağ ayak bileğinden sakatlanan Luis Suarez'in doktor kontrolünden geçtiği, Uruguaylı futbolcunun tedavisinin 10-15 günü bulacağı belirtildi.
Suarez'in sakatlığından dolayı Uruguay Milli Takımı'na da katılamayacağı duyuruldu.
Suarez, La Liga'nın 28. haftasında Barcelona'nın deplasmanda Real Betis'i 4-1 yendiği maçta sakatlanmış ve 88. dakikada oyundan alınmıştı.
Uruguaylı futbolcu, öngörülen sürede takıma katılırsa, tedavi sürecini milli arada geçirip maç kaçırmamış olacak. Barcelona, La Liga'nın 29. haftasında 30 Mart'ta Espanyol'la karşılaşacak.
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