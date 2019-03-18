18 Mart 2019, Pazartesi

FUTBOL

Barcelona'da Luis Suarez 2 hafta yok

Barcelona'da Luis Suarez 2 hafta yok
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 Giriş Tarihi: 18.03.2019

'nın ligde 'le yaptığı maçta sakatlanan 'in sahalara dönmesinin 10-15 gün süreceği bildirildi.

Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, sağ ayak bileğinden sakatlanan 'in doktor kontrolünden geçtiği, Uruguaylı futbolcunun tedavisinin 10-15 günü bulacağı belirtildi.

Suarez'in sakatlığından dolayı Uruguay 'na da katılamayacağı duyuruldu.

Suarez, 'nın 28. haftasında Barcelona'nın deplasmanda 'i 4-1 yendiği maçta sakatlanmış ve 88. dakikada oyundan alınmıştı.

Uruguaylı futbolcu, öngörülen sürede takıma katılırsa, tedavi sürecini milli arada geçirip maç kaçırmamış olacak. Barcelona, La Liga'nın 29. haftasında 30 Mart'ta Espanyol'la karşılaşacak.

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