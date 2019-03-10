10 Mart 2019, Pazar
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Revivo'ya soruşturma
Giriş Tarihi: 09.03.2019
Türkiye'de Fenerbahçe ve Galatasaray forması giyen Haim Revivo hakkında soruşturma açıldı.
İsrail polisi, eski futbolcu hakkında rüşvet iddiası nedeniyle harekete geçti. Revivo'nun inşaat ruhsatı almak için belediye başkan yardımcısına rüşvet verdiği iddia edildi. Revivo'nun 580 bin liralık inşaat ruhsatı almak için 15 bin lira rüşvet olarak ödediği öne sürüldü.
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