10 Mart 2019, Pazar

FUTBOL

Revivo'ya soruşturma

Revivo'ya soruşturma
FUTBOL
Giriş Tarihi: 09.03.2019

'de ve forması giyen Haim Revivo hakkında soruşturma açıldı.

polisi, eski futbolcu hakkında rüşvet iddiası nedeniyle harekete geçti. Revivo'nun inşaat ruhsatı almak için belediye başkan yardımcısına rüşvet verdiği iddia edildi. Revivo'nun 580 bin liralık inşaat ruhsatı almak için 15 bin lira rüşvet olarak ödediği öne sürüldü.
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