08 Mart 2019, Cuma

FUTBOL

TFF Genel Kurulu, 1 Haziran'da Ankara'da yapılacak

TFF Genel Kurulu, 1 Haziran'da yapılacak
FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.03.2019

() , 1 Cumartesi günü 'da yapılacak.

'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, 'nın tarihini belirlediği bildirildi.

Açıklamada, genel kurulun 1 Cumartesi günü 'da yapılmasına karar verildiği belirtildi.


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