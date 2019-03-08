08 Mart 2019, Cuma
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TFF Genel Kurulu, 1 Haziran'da Ankara'da yapılacak
Giriş Tarihi: 08.03.2019
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 1 Haziran Cumartesi günü Ankara'da yapılacak.
TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini belirlediği bildirildi.
Açıklamada, genel kurulun 1 Haziran Cumartesi günü Ankara'da yapılmasına karar verildiği belirtildi.
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