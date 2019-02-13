Böyle gitmez

Futbolun ana öğesi sahada top koşturan oyuncular ve tribündeki taraftardır. Ancak bizde maalesef hakem ve yöneticiler hep en önde.



Eskiden tüm hakemlerin 'yan işleri' vardı. Kendilerini sadece futbola versinler diye dolgun maaşlar alıyorlar. Bir de VAR var. Yine de hata üzerine hata yapıyorlar.



Kimse saha içini konuşmuyor. MHK ve hakemlerin berbat yönetimine kilitlendik kaldık. Sacko'nun füzesi, Ghilas'ın röveşatası, başka bahara.



VAR'A TESLİM HAKEMLER

Dünya Kupası'nda VAR uygulamasını gördük, Avrupa'da VAR uygulamasını gördük. Bizimki neden onlarınkine benzemiyor kimse anlamıyor. Başta VAR'a neredeyse tüm hakemler karşıydı. Nadiren gidiyorlardı. Sonra hakemlik yaptıklarını unuttular, işi sadece VAR'a bıraktılar. VAR sistemi hakemlere yardımcı olmak için getirilmişti, bizimkileri tamamen tembelleştirdi. Nasıl olsa 'VAR var' diyorlar. Ancak artık VAR da kar etmiyor. Yanlış kararlarını düzeltmek, çözemedikleri pozisyonları netleştirmek için gittikleri VAR'a bakıp hala hatalarında ısrar edenler var. Hal böyle olunca sahadaki futbolun da tadı-tuzu kalmıyor.



21. HAFTADA BÖYLEYSE...

Sezon başında Beşiktaş'ın canı hakemlerden yandı. Ardından Galatasaray hakemlere veryansın etti. Fenerbahçe ve birçok kulüp de onları takip izledi. Burada iki kulübü ayırmak lazım. Kimse karnından konuşmamalı. Trabzonspor ve BB Erzurumspor bu ligde en fazla doğranan iki kulüp. Birçok maçlarında hakem hataları yüzünden kritik puanlar kaybettiler. Trabzonspor daha yukarıda olabilirdi, Erzurumspor küme düşme hattı içinde bulunmayabilirdi. Daha da önemlisi bunları 21. haftada yaşıyoruz. Şampiyonluk, Devler Ligi ve Avrupa kupalarına katılma ile kümede kalma yarışının alevleneceği haftalar bu hakemlerle nasıl geçecek!



AFERİN SANA YUSUF YAZICI

Bu hafta gözler G.Saray- Trabzonspor maçındaydı. Cimbom rakibini mağlup ederek BB Erzurumspor'a takılan Başakşehir'e biraz daha yaklaştı. Maçta akıllarda Ümit Öztürk'ün kötü yönetimi kalırken gecenin fotoğrafını Yusuf Yazıcı verdi. Aleyhlerine çalınan penaltı sonrası 17 yaşındaki Arda, kaptanı Yusuf'a dert yandı. Daha 22 yaşındaki Yusuf elini genç kardeşiminin omzuna atarak "Problem değil" dedi ve onu teselli etti. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ile taraftar 2 golle barıştı. 'Kral' klasını konuşturdu. F.Bahçe, Kayseri'den eli boş döndü. Sivas'ta Kone çok formda. Göztepe, Ghilas'ın nefis röveşatasıyla 3 puanı kazandı.



HAFTANIN ASİSTİ PAZDAN ANKARAGÜCÜ

Sarı-lacivertlilerin stoperi, Orgill'in kaydettiği golde müthiş bir pas verdi. Savunmadan attığı topu tam Orgill'in önüne düşürdü. O da fileleri havalandırdı



HAFTANIN KURTARIŞI MUSLERA GALATASARAY

Uruguaylı eldiven ne kadar kaliteli bir kaleci olduğunu bir kez daha ispat etti. Kornerde Rodallega kafayı 2 metreden vurdu, Muslera refleksle çelmeyi başardı.



HAFTANIN TAKIMI ANKARAGÜCÜ

Yaptığı transferlerden hemen katkı alması büyük iş. Pazdan asist yaptı, Orgill ve Sacko golleri attı. Akhisar'ı 3'leyerek çok kritik bir galibiyet elde ettiler.



HAFTANIN SÖZÜ ŞENOL GÜNEŞ

Öğretmen kimliğiyle bilinen teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısında sevgiyi açıkladı. İşte o sözleri: "Sevgi karşılıklıdır. Aşkla, sevgiyle bakın hayata. Bayanları çok seviyorum. Erkekler aşktan anlamıyor. Erkekler beni mahvedecek. Aşk hevesin, sevda nefesin bitene kadar."



HAFTANIN FOTOĞRAFI

Artık bizim de Suarez'imiz var. Nasıl ki Suarez, Chiellini'nin omzunu ısırdıysa Konyalı Jahovic de topu almak için Kayseri kalecisi Farnolle'nin elini ısırdı.



HAFTANIN OLAYI 'BENDEN ÇIKTI HOCAM'

İyi futbolcu olmak başka, iyi insan olmak bambaşka... Bursaspor'un forveti Umut Nayir her ikisi birden. Sahada yırtıcı bir forvet olan Umut insani kalitesini bir kez daha gözler önüne koydu. Kendisinden çıkan topta hakem yanlış karar verdi. Umut "Benden çıktı hocam" diyerek alkış topladı. Sahada bunları görmek istiyoruz.?

İNENLER



CEZA TAHTASI



KIRMIZI KART



Soldado (F.Bahçe) Ziya (Sivas) Serdar (Göztepe)



SARI KART



Farnolle (Y.Malatya) Moulin (A.Gücü) İsla (F.Bahçe) Saadane (Ç.Rize) Manu (Akhisar) Aytaç (Bursa) Kucher (Kayseri) Yasin (Göztepe) Nsakala (Alanya) Tzavellas (Alanya) Borges (Göztepe)



HAKEMLER

Kendilerini tamamen VAR sistemine bırakan hakemler, teknolojik desteğe rağmen anlamsız düdükler çalmayı sürdürüyor.



BURSASPOR

Timsahlar kazanmayı unuttu. 7 haftadır 3 puanı bir arada göremiyorlar. Küme düşme hattından sadece 2 puan yukarıdalar.



YENİ MALATYA

Erol Bulut'un öğrencileri adeta stop etti. 3 haftadır galibiyet yüzü göremiyorlar. Oyunları eskisi kadar keyifli değil. Toparlanmalılar.



ÇIKANLAR



ÜNAL KARAMAN

Başakşehir ve G.Saray maçında takımı resmen doğrandı. Ancak Karaman yine maç sonu zerafet dersi verdi.



ATİBA

Beşiktaş onun dönüşüyle birlikte vites artırdı. Kanadalı oyuncu orta sahayı toparladı. Kartal genç bir Atiba bulmak zorunda.



AROUNA KONE

Bu sıralar hiç affı yok. Diabate ile müthiş bir uyum yakaladı. Gözle anlaşıyorlar. Kone de golleri sıralıyor.



GOL KRALLIĞI DIAGNE G.SARAY



Diagne..........G.SARAY......... 21

Rodallega.....TRABZON........11

Onyekuru.....G.SARAY...........9

Aleksic..........Y.MALATYA......9

Robinho.......BAŞAKŞEHİR...9

Visca.............BAŞAKŞEHİR...8

Kone.............SİVAS.................8



ASİST KRALLIĞI VİSCA BAŞAKŞEHİR



Visca.............BAŞAKŞEHİR..11

Quaresma....BEŞİKTAŞ.........9

Guilherme....Y.MALATYA......7

Efecan..........ALANYA............6

Trezeguet....KASIMPAŞA.....6

Emrah...........ERZURUM.........6

Pereira..........TRABZON.........5



NABIL GHILAS GÖZTEPE

İzmir ekibini zafere taşıdı. Maçın sonunda böyle bir gol atmak herkese nasip olmaz. Müthiş bir röveşata ile ağları havalandırdı.



HAFTANIN HOCASI KEMAL ÖZDEŞ GÖZTEPE

Alanyaspor karşısında takımı maça hiç iyi başlamadı. Akdeniz ekibinin dalga dalga akınlarını savuşturduktan sonra Kemal Özdeş, Göztepe'yi kenardan çok iyi yönetti. Yaptığı hamlelerle skoru değiştirdi. Göz-Göz'ün Alanyaspor karşısında aldığı önemli 3 puanda ciddi katkısı oldu.



HAFTANIN HAKEMİ METE KALKAVAN BEŞIKTAŞ-BURSASPOR

Kötü hakem performans zincirine her hafta yeni halkalar ekleniyor. Bir değil, iki değil, birçok maçta yine kritik hatalar birbirnini kovaladı. Mete Kalkavan, Vodafone Park'ta çaldığı düdüklerle meslektaşları arasında öne çıktı.?



HAFTANIN YILDIZI



BELHANDA GALATASARAY



HAFTANIN 11'İ



BETO (GÖZTEPE) Belki kalesinde 2 gol gördü ama maç boyunca birbirinden kritik 4 kurtarış yaptı. Portekizli eldiven haftanın en iyi kalecisi olarak gözümüze çarptı.



GÖKHAN (BEŞİKTAŞ) Kartal'ın tecrübeli sağ beki, Bursapor karşısında etkiliydi. 10 ikili mücadele kazandı. Lens ile çok iyi uyum sağladı.



PAZDAN (ANKARAGÜCÜ) Polonya Milli Takımı'ndan kalitesini biliyorduk. İlk maçından burada da göstermeye başladı.



KUCHER (KAYSERİ) F.Bahçe'yi yendikleri maçta savunmada kusursuzdu. Rakip hücumcularını durdurdu.



SACKO (ANKARAGÜCÜ) O ne goldü öyle... Başkent ekibinin yeni yıldızı çok uzaklardan nefis bir gol attı.



NDIAYE (G.SARAY) Cimbom sonunda ondan istediğini aldı. Topu sürekli dikine oynadı.



BELHANDA (G.SARAY) Sadece gol veya asiste bakanlar onu anlamıyor. Bu kez 2 gol attı herkes beğendi.



MENSAH (KAYSERİ) Çok faul yaptı, hakem alttan aldı. Kayseri orta sahasını çekip çeviren isim oldu.



GHİLAS (GÖZTEPE ) Sonradan oyuna girdi, haftanın golünü attı. Röveşata ile ağları harika şekilde sarstı.



BURAK (BEŞİKTAŞ) Kral golleri attı, taraftarla barıştı. Attığı 2 gol de birbirinden güzeldi. Kalitesini konuşturdu, maçı aldı.



KONE (SİVAS) Bu sıralar formunun zirvesinde. Oynadığı son 3 maçta fileleri 5 kez sarstı. 35 yaşında ama hala golleri ile adından söz ettiriyor.



HAFTANIN YORUMU TURGAY DEMİR



KAYSERİ-FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Kayseri'de mağlup olurken maça Alper Ulusoy damga vurdu. Genellikle tercih haklarını ev sahibi ekipten yana kullanan Ulusoy, Fenerbahçe'nin puan kaybında rol oynadı. Kanarya da iyi değildi.



BAŞAKŞEHİR-ERZURUM

Emre, Robinho, Demba Ba gibi kiminin yaşı geçmiş, kiminin enerjisi bitmiş oyuncuların üçü aynı anda sahadayken Başakşehir'in işi zor. Erzurum altın değerinde puan aldı, Başakşehir'in takipçileri umutlandı.



G.SARAY-TRABZONSPOR

Galatasaray'ın her maçında hatalarıyla gündeme gelen Ümit Öztürk derbide de Trabzonspor'u resmen katletti. İki kırmızı kart ve iki penaltı hatası yapan Öztürk, belki de hakemliğini bu maçla noktaladı. Öte yandan maça fırtına gibi başlayan Galatasaray da aldığı bu galibiyetle Başakşehir'i yakından takibini sürdürdü.



BEŞİKTAŞ-BURSASPOR

Kagawa ve Burak transferleriyle yeni bir havaya bürünen Beşiktaş, Bursaspor engelini rahat geçti. Kartal, şampiyonluk ve Devler Ligi iddiasını sürdürürken Kralın golleri herkes için ayrı bir moral oldu.



ANKARAGÜCÜ-AKHİSAR

Ara transferde 10 oyuncu alan Ankaragücü, forvetleri Diagne'yi sattıktan sonra büyük düşüş yaşayan Kasımpaşa'yı farklı yendi. Paşa'nın yukarılardaki iddiası bitti, A.Gücü alttan kurtulma adına ümitlendi.