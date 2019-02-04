04 Şubat 2019, Pazartesi

FUTBOL

Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazı bulundu

Emiliano Salayı taşıyan uçağın enkazı bulundu
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 04.02.2019 Giriş Tarihi: 04.02.2019

Arjantinli futbolcu 'nın da içinde olduğu kayıp uçağın enkazının tespit edildiği belirtildi. Uçağın görüntüsü kamuoyuyla paylaşılırken, enkazın içinden bir ceset çıktığı açıklandı.

basınında yer alan haberlere göre, oyuncusu 'yı taşıyan uçağın enkazı, 'nde bir arama botu tarafından tespit edildi.

ENKAZDA BİR CESEDE ULAŞILDI

Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazına dün resmen ulaşılırken bugün konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Büyük Britanya Hava Kazaları Soruşturma Dairesi'nden yapılan açıklamada Sala ve pilot 'un içinde bulunduğu uçağın enkazının içinden bir ceset çıktığını duyurdu.

Cesedin kime ait olduğu henüz bilinmezken uçağın son görüntüsü de kamuoyuyla paylaşıldı:



Mearns, hem Emiliano Sala'nın hem de pilot David Ibbotson'un ailelerinin gelişmeye dair polis tarafından bilgilendirildiğini kaydetti.

22 Ocak'ta 'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e yola çıkan uçak, Manş Denizi üzerinde kaybolmuş, Sala ve pilotun hayatından umut kesilmişti.

Arama çalışmalarına devam edilebilmesi için Sala'nın hayranlarının başlattığı kampanyada 260 bin sterlin toplanmış, kampanyaya oyuncusu da katkıda bulunmuştu.

Sala, Premier Lig takımı ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalamıştı.

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