03 Şubat 2019, Pazar
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Kasapoğlu’nun projeleri hazır
Giriş Tarihi: 02.02.2019
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hollanda'da Türk amatör sporcularla bir araya geldi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hollanda'da Türk amatör sporcularla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye'nin çok geliştiğini ifade eden Kasapoğlu, gurbetçi gençler için hazırlayacakları projeler vesilesiyle Avrupa ile 'spor köprüsü' kuracaklarını dile getirdi.
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