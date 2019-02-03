03 Şubat 2019, Pazar

FUTBOL

Kasapoğlu’nun projeleri hazır

Kasapoğlu’nun projeleri hazır
FUTBOL
Giriş Tarihi: 02.02.2019

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hollanda'da Türk amatör sporcularla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hollanda'da Türk amatör sporcularla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye'nin çok geliştiğini ifade eden Kasapoğlu, gurbetçi gençler için hazırlayacakları projeler vesilesiyle Avrupa ile 'spor köprüsü' kuracaklarını dile getirdi.

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