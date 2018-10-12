Yok artık Real Madrid!

Bu sezona kötü bir başlangıç yapan eflatun-beyazlılar, ara transfer dönemi öncesi düğmeye bastı. Real Madrid, Kane ve Hazard için 420 milyon euro’yu gözden çıkardı.

Cristiano Ronaldo'nun İtalyan ekibi Juventus'a satılmasının ardından bu sezona kötü bir başlangıç yapan Real Madrid, transferde harekete geçti. İspanyol devi, ara transfer dönemi öncesi iki önemli yıldız isimle görüşmelere başladı. İngilizler'in yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mail ve The Sun, eflatun-beyazlıların Eden Hazard ve Harry Kane için tam 420 euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.







PEREZ HIRS KÜPÜ

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in takımın golcü ismi Benzema'nın performansından mutlu olmadığı ve Kane transferinde ısrarcı olduğu belirtildi. Chelsea'nin yıldızı Hazard'ın bonservisine 200 milyon euro, Tottenham'ın golcüsü Kane'e de 220 milyon euro ödemeye hazır olan Madrid, her iki oyuncu için de tüm şartları zorluyor. Bu iki isminden de İspanya'ya gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor.