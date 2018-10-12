    12 Ekim 2018, Cuma

    FUTBOL

    Yok artık Real Madrid!

    Yok artık Real Madrid!
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 Giriş Tarihi: 11.10.2018

    Bu sezona kötü bir başlangıç yapan eflatun-beyazlılar, ara transfer dönemi öncesi düğmeye bastı. , Kane ve Hazard için 420 milyon euro’yu gözden çıkardı.

    'nun İtalyan ekibi 'a satılmasının ardından bu sezona kötü bir başlangıç yapan , transferde harekete geçti. İspanyol devi, ara transfer dönemi öncesi iki önemli yıldız isimle görüşmelere başladı. İngilizler'in yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mail ve The Sun, eflatun-beyazlıların Eden Hazard ve için tam 420 euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.



    PEREZ HIRS KÜPÜ

    Real Madrid Başkanı 'in takımın golcü ismi Benzema'nın performansından mutlu olmadığı ve Kane transferinde ısrarcı olduğu belirtildi. 'nin yıldızı Hazard'ın bonservisine 200 milyon euro, Tottenham'ın golcüsü Kane'e de 220 milyon euro ödemeye hazır olan Madrid, her iki oyuncu için de tüm şartları zorluyor. Bu iki isminden de 'ya gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

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