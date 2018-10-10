    10 Ekim 2018, Çarşamba

    FUTBOL

    Huesca'da Rodriguez dönemi

    Huescada Rodriguez dönemi
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 10.10.2018

    () ekiplerinden Huesca, teknik direktörlük görevine 'i getirdi.

    () ekiplerinden Huesca, teknik direktörlük görevine 'i getirdi.

    Milli futbolcu Serdar Gürler'in formasını giydiği Huesca Kulübü, Leo Franco'dan boşalan teknik direktörlüğe 40 yaşındaki Rodriguez'in getirildiğini açıkladı.

    İspanyol ekibi, ligde alınan kötü sonuçlar nedeniyle Franco'nun görevine dün son vermişti.

    Kariyerinde bir dönem Galatasaray formasını da giyen Franco yönetiminde sezona başlayan Huesca, 8 haftada aldığı 1 galibiyetle puan cetvelinin son sırasında yer alıyor.

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