    04 Ekim 2018, Perşembe

    FUTBOL

    Maç sonrası gasp edildi!

    Maçtan sonra silahlı gasp!
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 04.10.2018

    ile arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçnın ardından evine gitmek üzere stattan ayrılan Napoli'nin Polonyalı golcüsü gasp edildi.

    Stattan ayrılıktan sonra aracıyla 'nın güneyinde bulunan Varcaruto semtinden geçen Milik'in geçeceği yolu motosikletle kapatan iki silahlı şahıs Polonyalı oyuncunun aracını durdurdu.

    Yüzleri maskeli soyguncular Milik'i silahla tehdit ederek 25 bin euro değerindeki saatini aldı.

    Milik'in daha sonra polise başvurduğu, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    yaz transfer döneminde 'ın da gündemine gelmişti.

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