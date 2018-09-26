Arsenalden Löwe Mesut yasağı

Mesut Özil'le görüşmek isteyen Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'e Arsenal'in yasak getirdiği ortaya çıktı!

Almanya'da Türk futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a adeta organize biçimde sürdürülen ırkçı davranışlar sonrası Mesut Özil milli takımı bırakmış, Joachim Löw de yıldız ismin bu kararına saygı duyduğunu açıklamıştı.

Almanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Bild'den konuyla ilgili flaş bir iddia geldi.

Bild'in haberine göre, Löw daha sonra Mesut Özil'i kararından döndürmek için irtibata geçti.

Ne var ki, 29 yaşındaki yıldız isim Löw'ün görüşme isteğine cevap vermedi.

Yüz yüze görüşmek için Londra'ya giden Löw bu defa da beklemediği bir yasakla karşılaştı.

Arsenal teknik direktörü Unai Emery'nin direktifi üzerine, Joachim Löw'ün Arsenal'in idman sahasına girişine onay çıkmadı.



Löw daha sonra bu iddiayı yalanlasa da İngiltere'de yayın yapan Daily Star ve Sky Sports gibi kaynaklar da konuyla ilgili Bild'in iddiasını doğrular haberler yayınladı.