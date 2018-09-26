Arsenalden Löwe Mesut yasağı

Arsenal'den Löw'e 'Mesut yasağı'
Mesut Özil'le görüşmek isteyen Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'e Arsenal'in yasak getirdiği ortaya çıktı!
Almanya'da Türk futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a adeta organize biçimde sürdürülen ırkçı davranışlar sonrası Mesut Özil milli takımı bırakmış, Joachim Löw de yıldız ismin bu kararına saygı duyduğunu açıklamıştı.
Almanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Bild'den konuyla ilgili flaş bir iddia geldi.
Bild'in haberine göre, Löw daha sonra Mesut Özil'i kararından döndürmek için irtibata geçti.
Ne var ki, 29 yaşındaki yıldız isim Löw'ün görüşme isteğine cevap vermedi.
Yüz yüze görüşmek için Londra'ya giden Löw bu defa da beklemediği bir yasakla karşılaştı.
Arsenal teknik direktörü Unai Emery'nin direktifi üzerine, Joachim Löw'ün Arsenal'in idman sahasına girişine onay çıkmadı.
Löw daha sonra bu iddiayı yalanlasa da İngiltere'de yayın yapan Daily Star ve Sky Sports gibi kaynaklar da konuyla ilgili Bild'in iddiasını doğrular haberler yayınladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Quaresma'dan Fenerbahçe maçı için söz
- Belhanda'ya teklif var mı? Açıklama geldi
- Adem Ljajic: "En güçlü özelliğim..."
- Fenerbahçe'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı
- Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybetti (GENİŞ ÖZET)
- Phillip Cocu'dan istifa yanıtı!
- Fikret Orman'ın sattığı en pahalı 11!
- Beşiktaş’tan Tosic’e başsağlığı mesajı
- Vahid Halilhodzic Slimani ile ilgili konuştu!
- Galatasaray'a Feghouli piyangosu!