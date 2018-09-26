    26 Eylül 2018, Çarşamba

    FUTBOL

    Arsenal'den Löw'e 'Mesut yasağı'

    Arsenalden Löwe Mesut yasağı
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 26.09.2018

    'le görüşmek isteyen Milli Takımı Teknik Direktörü 'e 'in yasak getirdiği ortaya çıktı!

    'da Türk futbolcular ve 'a adeta organize biçimde sürdürülen ırkçı davranışlar sonrası Mesut Özil milli takımı bırakmış, de yıldız ismin bu kararına saygı duyduğunu açıklamıştı.

    Almanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Bild'den konuyla ilgili flaş bir iddia geldi.

    Bild'in haberine göre, Löw daha sonra Mesut Özil'i kararından döndürmek için irtibata geçti.

    Ne var ki, 29 yaşındaki yıldız isim Löw'ün görüşme isteğine cevap vermedi.

    Yüz yüze görüşmek için Londra'ya giden Löw bu defa da beklemediği bir yasakla karşılaştı.

    teknik direktörü Unai Emery'nin direktifi üzerine, Joachim Löw'ün Arsenal'in idman sahasına girişine onay çıkmadı.

    Löw daha sonra bu iddiayı yalanlasa da İngiltere'de yayın yapan Daily Star ve Sky Sports gibi kaynaklar da konuyla ilgili Bild'in iddiasını doğrular haberler yayınladı.

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