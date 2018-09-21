21 Eylül 2018, Cuma
BİZE ULAŞIN
Atletico Madrid'den 2011'de transfer edilen Agüero, 299 maçta kaydettiği 204 golle Manchester City Kulübünün en skorer futbolcusu konumunda bulunuyor.
Agüero, 2021'e kadar Manchester City'de
Giriş Tarihi: 21.09.2018
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Arjantinli golcü futbolcusu Sergio Agüero'nun sözleşmesini 2021'e kadar uzattı.
Manchester City Kulübü, 30 yaşındaki Agüero'nun 2020'de bitecek kontratının 2021'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Atletico Madrid'den 2011'de transfer edilen Agüero, 299 maçta kaydettiği 204 golle Manchester City Kulübünün en skorer futbolcusu konumunda bulunuyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Fenerbahçe'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı
- Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybetti (GENİŞ ÖZET)
- Phillip Cocu'dan istifa yanıtı!
- Fikret Orman'ın sattığı en pahalı 11!
- Beşiktaş’tan Tosic’e başsağlığı mesajı
- Vahid Halilhodzic Slimani ile ilgili konuştu!
- Galatasaray'a Feghouli piyangosu!
- Enzo Roco Beşiktaş'ta! Beşiktaş'ın yeni transferi Enzo Roco kimdir?
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun gözdesi Galatasaraylı Sinan Gümüş!
- Beşiktaş'ta Fabri'nin acısını dindirebilecek 9 kaleci