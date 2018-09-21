    21 Eylül 2018, Cuma

    FUTBOL

    Agüero, 2021'e kadar Manchester City'de

    Agüero 2021e kadar Man Cityde
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 21.09.2018

    ekibi , Arjantinli golcü futbolcusu Sergio Agüero'nun sözleşmesini 2021'e kadar uzattı.

    Kulübü, 30 yaşındaki Agüero'nun 2020'de bitecek kontratının 2021'e kadar uzatıldığını duyurdu.

    Atletico Madrid'den 2011'de transfer edilen Agüero, 299 maçta kaydettiği 204 golle Manchester City Kulübünün en skorer futbolcusu konumunda bulunuyor.

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