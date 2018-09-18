Infantino, ABD'de La Liga maçı yapılmasına sıcak bakmıyor
FIFA Başkanı Gianni Infantino, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) karşılaşmalarının ABD'de oynanması fikrine sıcak bakmadığını açıkladı.
Infantino, ABD basınında yer alan açıklamasında, La Liga Başkanı Javier Tebas'ın Ocak 2019'daki Girona-Barcelona maçının Miami'de oynanması için İspanya Futbol Federasyonuna yaptığı başvuruya ilişkin "ABD'de La Liga maçı izlemektense harika bir Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) karşılaşması görmeyi tercih ederim. Futbolda genel prensip, iç saha maçlarını yabancı bir ülkede değil, evinizde oynamaktır." ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabından Infantino'ya cevap veren Tebas ise "FIFA Başkanı'na MLS'te Kanada'dan üç takımın mücadele ettiğini, Toronto'nun son şampiyon olduğunu, buna karşın Kanada'da da profesyonel bir lig bulunduğunu hatırlatmak isterim." yorumunu yaptı.
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