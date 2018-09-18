    19 Eylül 2018, Çarşamba

    FUTBOL

    Infantino, ABD'de La Liga maçı yapılmasına sıcak bakmıyor

    Infantino o teklife sıcak bakmıyor
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 18.09.2018 Giriş Tarihi: 18.09.2018

    Başkanı Gianni , İspanya Birinci Futbol Ligi () karşılaşmalarının 'de oynanması fikrine sıcak bakmadığını açıkladı.

    , basınında yer alan açıklamasında, Başkanı Javier Tebas'ın Ocak 2019'daki Girona-Barcelona maçının Miami'de oynanması için İspanya Futbol Federasyonuna yaptığı başvuruya ilişkin "ABD'de La Liga maçı izlemektense harika bir Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) karşılaşması görmeyi tercih ederim. Futbolda genel prensip, iç saha maçlarını yabancı bir ülkede değil, evinizde oynamaktır." ifadelerini kullandı.

    Sosyal medya hesabından Infantino'ya cevap veren Tebas ise " Başkanı'na MLS'te Kanada'dan üç takımın mücadele ettiğini, Toronto'nun son şampiyon olduğunu, buna karşın Kanada'da da profesyonel bir lig bulunduğunu hatırlatmak isterim." yorumunu yaptı.

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