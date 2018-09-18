    19 Eylül 2018, Çarşamba

    FUTBOL

    A Spor 4 yaşında!

    A Spor 4 yaşında!
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 18.09.2018

    33 aydır Türkiye’nin en çok izlenen spor kanalı olarak zirveye oturan A Spor 4. yılını kutladı. A Spor, kısa sürede Türkiye’nin 1 numarası olmayı başardı.

    'nın göz bebeği kanallarından A Spor, 4. yılını kutladı. A Spor Genel Müdürü Abdülhalik Çimen, "A Spor'umuz 4 yaşına geldi. Bugün Türkiye'nin iki yayını kuruluşu var; biri A Spor diğeri beIN Sports. A Spor'u seçkin hale getiren tüm arkadaşları kutluyorum. A Spor tüm izleyici gruplarının tercih ettiği bir kanal oldu. İnşallah gelecek sene de 5. yılımızı kutluyor olacağız" dedi.

    Sporseverlerin sporu takip ettikleri en önemli kanal olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten A Spor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz ise, "Turkuvaz Medya Grubu Başkan Vekili Sayın Serhat Albayrak ve Genel Müdürümüz Sayın Abdülhalik Çimen sporu bilen ve seven insanlar. Onların vizyon ve destekleri sayesinde A Spor kısa sürede Türk sporseverin ve tv izleyicisinin gönlünde taht kurdu. Türkiye Kupası yayınlarıyla bir yayıncı kuruluş olmasının yanı sıra iki önemli kimliği daha bünyesinde barındırıyor. İzleyicisine keyifli vakit geçirten A Spor, aynı zamanda tüm gelişmeleri sağlıklı ve hızlı aktaran bir haber kanalı da. Türkiye'nin ve dünyanın dört yanında görev yapan ekran önü ve arkasındaki A Spor'da emeği geçen herkes adına 'bizi izlemeye devam edin' diyorum" diye konuştu.

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