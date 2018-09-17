    19 Eylül 2018, Çarşamba

    FUTBOL

    Utrecht'te Advocaat dönemi

    Utrechtte Advocaat dönemi
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 17.09.2018

    Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden , teknik direktörlük görevine bir dönem 'yi de çalıştıran 'ı getirdi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 70 yaşındaki Advocaat ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Açıklamada, futbolculuğunda 1983-1984 sezonunda 'te forma giyen Advocaat'ın, teknik direktörlük kariyerini burada tamamlamak istediği ifade edildi.

    Ligde bu sezon oynadığı 5 maçta 5 puan toplayabilen Utrecht, puan tablosunun 14. basamağında bulunuyor.

    Advocaat'ın son olarak geçen sezonun ikinci yarısında çalıştırdığı Sparta Rotterdam, küme düşmüştü.

    Hollanda Milli Takımı'nda 3 dönem görev alan Advocaat, 2016-2017 sezonunda 'yi çalıştırdı. Kariyerinde AZ Alkmaar, PSV, Glasgow Rangers, Zenit ve Sparta Rotterdam kulüplerinin yanı sıra Rusya Milli Takımı'nın da teknik direktörlüğünü üstlenen Advocaat, 2016'nın şubat ile mayıs ayları arasında Feyenoord Kulübünün teknik heyetine danışmanlık yapmıştı.

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