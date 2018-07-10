    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    FUTBOL

    Juventus'ta Cristiano Ronaldo harekatı başladı!

    Özel jetiyle ikna etmeye gitti!
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 10.07.2018 Giriş Tarihi: 10.07.2018

    İtalyan devi 'un Başkanı , 'nun Yunanistan'da kaldığı otele Portekizli yıldızı ikna etmek için ziyarete gitti.

    Günün transfer gelişmesi! 'deki geleceği merak konusu olan için harekat başladı...

    Başkanı özel jetiyle Yunanistan'a giderek Cristiano Ronaldo'nun tatil yaptığı oteli ziyaret etti.

    Bu transfer gelişmesi başta İtalyan basını olmak üzere pek çok ülkede gündem olurken İngiliz Daily Mail gazetesi,100 milyon euro'ya dev transferi bitirmeyi hedefleyen Agnelli'nin Ronaldo'yu ikna edebilmek için ek teklifler de yapacağını öne sürdü.



    Agnelli'nin yapılacak özel görüşmede Ronaldo'ya 4 yıllık sözleşme ve yıllık 30 milyon euro maaş teklif edeceği gelen bilgiler arasında.



    Real Madrid'in de satmaya sıcak baktığı iddia edilen Cristiano Ronaldo bir süredir Yunanistan'da kız arkadaşı, oğlu ve kızıyla tatil yapıyor.

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