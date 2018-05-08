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    08 Mayıs 2018, Salı

    FUTBOL

    Cengiz Ünder menajerini değiştirdi

    Cengiz Ünderden flaş karar!
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 08.05.2018 Giriş Tarihi: 08.05.2018

    İtalya Ligi'nde Roma forması giyen Cengiz Ünder'in sürpriz bir kararla menajerini değiştirdiği iddia edildi.

    İddialara göre; İtalya'da sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren genç futbolcu, manjeri Ömer Uzun ile yollarını ayırdı. Cengiz Ünder, ünlü menajer ile anlaştı.

    Roma'da bu sezon sergilediği performansla alkış toplayan Cengiz Ünder, menajeri Ömer Uzun ile yollarını ayırdı. Genç futbolcu, menajer Fali Ramadani ile anlaştı. Eski basketbolcu , Ramadani ile beraber çalışıyor.

    Cengiz Ünder'in sosyal medya hesabından Mirsad Türkcan ile yaptığı paylaşım da dikkat çekti.

    Cengiz Ünder bu sezon Roma formasıyla oynadığı 31 resmi maçta 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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