Cengiz Ünder menajerini değiştirdi

İtalya Ligi'nde Roma forması giyen Cengiz Ünder'in sürpriz bir kararla menajerini değiştirdiği iddia edildi.

İddialara göre; İtalya'da sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren genç futbolcu, manjeri Ömer Uzun ile yollarını ayırdı. Cengiz Ünder, ünlü menajer Fali Ramadani ile anlaştı.

Roma'da bu sezon sergilediği performansla alkış toplayan Cengiz Ünder, menajeri Ömer Uzun ile yollarını ayırdı. Genç futbolcu, menajer Fali Ramadani ile anlaştı. Eski basketbolcu Mirsad Türkcan, Ramadani ile beraber çalışıyor.

Cengiz Ünder'in sosyal medya hesabından Mirsad Türkcan ile yaptığı paylaşım da dikkat çekti.



Cengiz Ünder bu sezon Roma formasıyla oynadığı 31 resmi maçta 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.