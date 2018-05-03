SABAH futbolun zirvesini buluşturuyor

Türk basınının öncü kuruluşu SABAH’ın organizasyonunda bugün düzenlenecek ‘Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’, futbola damga vurmuş çok önemli isimleri bir araya getirecek

Türkiye'nin lider markası SABAH, Türk futbolunun geleceğini tasarlamaya yönelik önemli bir adım atıyor ve 'Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nu (UFEF) düzenliyor. Sadece bir oyun olma özelliğinin ötesine geçerek endüstriyelleşen ve evrensel bir imparatorluk haline gelen futbolda, sadece başaktörlerin değil ekonomi, yönetim, altyapı, pazarlama ve globalleşme gibi temel konuların masaya yatırılacağı dev zirve bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek.

MARKA DEĞERİNE KATKI

Futbol ekonomisinin önemli temsilcilerini buluşturacak ve bir gün sürecek olan foruma, dünya futboluna damga vurmuş isimler ve çok özel konuşmacılar katılacak. Akılcı, vizyoner, kreatif, sürdürülebilir ve nitelikli hedefler koyarak bilgi ve bilinç üreten, kamuoyu yaratarak, Türk futbolunun marka değerini artırmayı hedefleyen UFEF, 09:30'dan 17:00'ye kadar Türk futbolunu değerlendirecek.

BİRÇOK ÖNEMLİ İSİM KONUŞACAK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF 1. Başkanvekili ve UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, M.Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, M.United ve Chelsea'nin eski yöneticisi Peter Kenyon ile yıldız futbolcular Gomis, Adebayor, Babel, bilgi ve düşüncelerini dinleyicilere aktaracak. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Aktifbank CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Serdar Sümer'in yanı sıra Spor Toto ve Türk Telekom'dan birçok değerli isim, panele katılacak. Hollanda'da profesyonel düzeyde görev yapan ilk ve tek Türk kökenli hakem Serdar Gözübüyük de tecrübelerini aktaracak.