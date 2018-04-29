Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti

Beşiktaş, U 21 Ligi'nde Galatasaray ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluğunu bitime 3 hafta kala ilan etti.

U21 Ligi'nde Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki maçta Beşiktaş 90 dakika sonunda Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla Beşiktaş U21 Ligi'nde puanını 67'ye çıkararak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Beşiktaş, ikinci sıradaki Gençlerbirliği'nin 9 puan önünde yer aldı. Siyah-beyazlılar, ikili avreajda rakibini iki maçta da yendiği için ligi önde bitirmeyi garantiledi.