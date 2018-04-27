27 Nisan 2018, Cuma
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Yıldız futbolcunun bu hareketi sosyal medyada büyük beğeni toplarken, Avrupa medyasında da gündem oldu.
Mesut Özil kendisine atılan ekmeği öptü, başına koydu, Avrupa'da gündem oldu...
Giriş Tarihi: 27.04.2018
Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, Atletico Madrid maçında yaptığı hareketle geceye damga vurdu.
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal ile Atletico Madrid'in 1-1 berabere kaldığı maçta takdir toplayan bir harekete imza attı.
Mesut'un köşe gönderine gittiği sırada deplasman tribününde bulunan Atletico Madrid'li taraftarlardan sahaya ekmek atıldı. Bunun üzerine Türk asıllı futbolcu ekmeği 3 kere öpüp alnına götürdükten sonra kenara koydu.
Yıldız futbolcunun bu hareketi sosyal medyada büyük beğeni toplarken, Avrupa medyasında da gündem oldu.
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