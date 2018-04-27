Barcelona'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan kaptan Andres Iniesta, düzenlediği basın toplantısında ayrılacağını resmen açıkladı!

Barcelona'da bir devir sona eriyor... Katalan ekibinin kaptanı Andres Iniesta, düzenlediği basın toplantısında sezon sonunda uzun yıllar hizmet verdiği kulübünden ayrılacağını duyurdu. Tecrübeli futbolcu, kararını açıklarken gözyaşlarına hakim olamadı!

Sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Iniesta, altyapısında yetiştiği kulüpte 2002/2003 sezonunda bu yana A takımda forma giyiyordu. Iniesta, "Buradaki son sezonum. Bu kararı almadan önce uzun süre düşündüm. Barcelona dünyanın en iyi kulübü. Bu kulüp bana her şeyimi verdi." ifadelerini kullandı. Tüm takım arkadaşlarına teşekkür eden Iniesta'nın basın toplantısı sırasında gazeteciler arasında da gözyaşlarını tutamayanlar vardı. Birçok Barcelonalı futbolcunun da bulunduğu toplantıda İspanyol yıldız, alkışlandı.

Barcelona ile 8 La Liga şampiyonluğu, 6 Copa Del Rey, 4 Şampiyonlar Ligi kazanan Iniesta, Katalan ekibiyle Kasım 2017'de ömür boyu sözleşme imzalamış ve tarihe geçmişti. Tecrübeli futbolcuyla imzalanan sözleşme, Barcelona tarihindeki ilk "ömür boyu" sözleşme olmuştu.