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Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki olaylarla ilgili flaş detay
Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 22.04.2018
Tecrübeli spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor ekranlarından Fenerbahçe - Beşiktaş maçına dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun tespitleri ve TFF'nin vereceği karara dair tahminleri...
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