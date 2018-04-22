;
    22 Nisan 2018, Pazar

    FUTBOL

    Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki olaylarla ilgili flaş detay

    Erman Toroğludan olaylarla ilgili flaş detay
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 22.04.2018

    Tecrübeli spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor ekranlarından Fenerbahçe - Beşiktaş maçına dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun tespitleri ve TFF'nin vereceği karara dair tahminleri...

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FUTBOL HABERLERİ
    Julio Cesar futbolu bıraktı Julio Cesar futbolu bıraktı
    Olaylı derbi için flaş iddia Olaylı derbi için flaş iddia
    Bu merakı çok pahalıya patladı! Bu merakı çok pahalıya patladı!
    BİZE ULAŞIN