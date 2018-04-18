;
    18 Nisan 2018, Çarşamba

    FUTBOL

    Sergio Agüero sezonu kapattı

    Sergio Agüero sezonu kapattı
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 18.04.2018

    Manchester City'de forma giyen Arjantinli futbolcu Sergio Agüero, yaşadığı sakatlık sonrası geçirdiği operasyon nedeniyle bir ay sahalardan uzak kalacak.

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Arjantinli futbolcu Sergio Agüero, geçirdiği operasyon nedeniyle bir ay sahalardan uzak kalacak. Manchester City yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki yıldız futbolcunun uzun süredir kendisini rahatsız eden sakatlığı nedeniyle dizinden operasyon geçirdiği ve ligin kalan haftalarında forma giymesinin beklenmediği kaydedildi.

    Premier Lig'de en son mart ayında oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Chelsea maçında sahaya ilk 11'de çıkan Agüero, bu ayki Manchester derbisinde son 15 dakika forma şansı bulmuştu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FUTBOL HABERLERİ
    Dünya Kupası biletlerinde rekor satış Dünya Kupası biletlerinde rekor satış
    Neymar, Dünya Kupasında oynayacak mı? Neymar, Dünya Kupası'nda oynayacak mı?
    Ibrahimovic Dünya Kupası için dönüyor Ibrahimovic Dünya Kupası için dönüyor
    BİZE ULAŞIN