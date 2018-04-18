18 Nisan 2018, Çarşamba
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Premier Lig'de en son mart ayında oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Chelsea maçında sahaya ilk 11'de çıkan Agüero, bu ayki Manchester derbisinde son 15 dakika forma şansı bulmuştu.
Sergio Agüero sezonu kapattı
Giriş Tarihi: 18.04.2018
Manchester City'de forma giyen Arjantinli futbolcu Sergio Agüero, yaşadığı sakatlık sonrası geçirdiği operasyon nedeniyle bir ay sahalardan uzak kalacak.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Arjantinli futbolcu Sergio Agüero, geçirdiği operasyon nedeniyle bir ay sahalardan uzak kalacak. Manchester City yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki yıldız futbolcunun uzun süredir kendisini rahatsız eden sakatlığı nedeniyle dizinden operasyon geçirdiği ve ligin kalan haftalarında forma giymesinin beklenmediği kaydedildi.
Premier Lig'de en son mart ayında oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Chelsea maçında sahaya ilk 11'de çıkan Agüero, bu ayki Manchester derbisinde son 15 dakika forma şansı bulmuştu.
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