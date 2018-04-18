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    18 Nisan 2018, Çarşamba

    FUTBOL

    Ibrahimovic Dünya Kupası için dönüyor

    Ibrahimovic Dünya Kupası için dönüyor
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 18.04.2018 Giriş Tarihi: 18.04.2018

    ABD'nin Galaxy ekibinde forma giyen Zlatan Ibrahimovic, İsveç ile 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılacağını söyledi.

    ABD'de yayınlanan Jimmy Kimmel Live programına konuk olan 36 yaşındaki yıldız futbolcu, daha önce emeklilik kararı aldığı İsveç 'na dönüş sinyali verdi.

    Dünya Kupası'nda mücadele edecek İsveç'in kadrosunda yer almak istediğini belirten Ibrahimovic, "Dünya Kupası'na katılacağım. Kupada yer alacağım. Bu konuda daha fazla konuşursam insanlar beni yargılayabilir. Olmadığım bir Dünya Kupası, Dünya Kupası sayılmaz." ifadelerini kullandı.

    Uzun süreli sakatlığı nedeniyle Manchester United ile sözleşmesini fesheden Ibrahimovic, ABD'nin Galaxy takımı ile anlaşmış ve çıktığı 3 maçta 3 kez ağları sarsmıştı.

    İsveçli yıldız futbolcu, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından milli takım kariyerini noktaladığını duyurmuştu.

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